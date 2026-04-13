Comenzó el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses

Anses comenzó el pago de jubilaciones: este lunes cobran los titulares con documentos terminados en 1 que no superen el haber mínimo. El cronograma se extenderá hasta el 23, según la terminación del DNI.

En tanto, el viernes 24 de abril comenzará el pago para jubilados y pensionados que superen el haber mínimo. Esa jornada cobrarán los documentos terminados en 0 y 1.