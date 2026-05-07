Alimentar | El Gobierno aumentó 38% la prestación: así quedan los montos, categoría por categoría, y quiénes lo cobran

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El Gobierno nacional aumentó un 38% los montos de la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, mediante la Resolución 161/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La medida instrumentada por el Ministerio de Capital Humano entra en vigencia a partir del presente mes de mayo y tiene el objetivo de fortalecer la recomposición del poder de compra de los sectores más vulnerables.
De acuerdo a lo establecido en la normativa firmada por la ministra Sandra Pettovello, los importes mensuales de la prestación se ajustarán según la composición del grupo familiar:
- Categoría 1 - Familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas (desde el tercer mes) y familias con un hijo con discapacidad (sin límite de edad): $72.250
- Categoría 2 - Familias con dos hijos que cumplan los criterios de edad o discapacidad, o mujeres embarazadas con un hijo a cargo: $113.299
- Categoría 3 - Familias con tres hijos o más, o mujeres embarazadas con al menos dos hijos a cargo: $149.425
Hasta abril, los valores de la prestación que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria iban entre $52.250 y $108.062.
Al fundamentar el incremento, la resolución destaca que la Prestación Alimentar, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ha sido un pilar fundamental en la mejora de los indicadores sociales registrados recientemente.
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Según datos oficiales del INDEC citados en la norma, la pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo periodo de 2025. Por su parte, la indigencia descendió al 6,3% hacia fines del año pasado.
Desde la cartera de Capital Humano señalaron que, ante esta evolución favorable y en un contexto de estabilización macroeconómica, resulta necesario “fortalecer las acciones” de asistencia para consolidar el bienestar social.
La prestación está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos. El beneficio se acredita de manera mensual y automática como un complemento dinerario no remunerativo destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos.
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