Reclamo vecinal por un basural crónico en Altos de San Lorenzo: denuncian quema de cables, residuos peligrosos y falta de recolección

Vecinos de la zona de 79 y 15 volvieron a manifestar su preocupación por la persistencia de un basural a cielo abierto que, según denuncian, lleva más de dos décadas sin solución por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo al testimonio de un frentista, el lugar se ha convertido en un punto habitual de descarga de residuos, donde personas provenientes de distintos barrios arrojan todo tipo de basura, incluso vehículos desmantelados. También aseguran que se han encontrado animales, tanto muertos como vivos, en medio de los desechos.

La situación se agrava con la quema frecuente de cables y residuos, lo que genera humo tóxico y afecta directamente la calidad del aire. “Hay días en los que no se puede respirar y tenemos que mantener la casa cerrada”, señaló el vecino, quien además indicó que el foco de contaminación se encuentra prácticamente frente al portón de su vivienda.

En ese contexto, advirtió sobre la proliferación de roedores de gran tamaño —“similares a un gato cachorro”, describió— que ingresan a las viviendas y se desplazan por las medianeras, generando preocupación sanitaria entre los residentes.

El reclamo también apunta al riesgo que implica la quema en cercanía de infraestructura sensible. Según detalló, en reiteradas ocasiones el fuego se encendió junto a un poste de luz que ya se habría incendiado previamente, y a pocos metros de una caja electrónica vinculada al sistema de bombeo de agua.

A pesar de las denuncias realizadas y llamados a las autoridades, los vecinos aseguran que no han recibido respuestas efectivas. En ese marco, también cuestionan la falta de recolección domiciliaria en la zona: “El servicio no pasa por calle 79 desde hace más de 15 años”, afirmaron.

La problemática, lejos de resolverse, continúa agravándose y mantiene en alerta a quienes viven en las inmediaciones, que reclaman una intervención urgente para erradicar el basural y prevenir mayores riesgos sanitarios y estructurales.