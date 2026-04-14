Boca busca reafirmar su buen inicio de Copa ante Barcelona de Ecuador

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Claudio Úbeda pondrá en cancha todo el potencial pensando en otro triunfo y llegar con el ánimo por las nubes al Superclásico
En vísperas de afrontar una nueva edición del Superclásico con River, Boca centra su objetivo en una noche clave en La Bombonera.
Esta noche desde las 21, recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de reafirmar su buen arranque de competencia y dar un paso importante en una zona que se presenta exigente.
Este segundo partido de Libertadores se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.
El equipo que conduce Claudio Úbeda llega en alza en el plano internacional. En su debut, logró un valioso triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, un resultado que le permitió tomar confianza y posicionarse bien en la zona.
En el ámbito local, en cambio, viene de empatar 1-1 frente a Independiente en La Bombonera, en un partido en el que presentó una formación alternativa pensando justamente en este compromiso copero y en la seguidilla que se le viene, sobre todo, el cruce del domingo en el Más Monumental.
Para este duelo de Copa Libertadores, Boca apunta a poner lo mejor que tiene a disposición, con la intención de hacerse fuerte como local y sumar de a tres para dar otro paso importante en el grupo. Incluso, a pesar de que el próximo domingo visitará a River en el Monumental.
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La única duda en el equipo es la presencia de Miguel Merentiel , que arrastra una molestia y podría ser reemplazado por Milton Giménez.
Jugar en La Bombonera, ante el rugido de decenas de miles de hinchas en las tribunas, es para muchos futbolistas un verdadero sueño. Y también una pesadilla para los rivales de Boca, sobre todo en las noches calientes de Copa Libertadores.
Sin embargo, en Barcelona de Guayaquil, con el que se cruzará esta noche, no parece haber miedo y mucho menos respeto.
Lejos de intimidarse por competir en tierras bosteras, Sergio Núñez, delantero uruguayo que reemplazó a Darío Benedetto, menospreció al equipo de Claudio Úbeda con una picante frase: “Un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan…”.
El surgido de Peñarol tiene razones para confiar, ya que Barcelona de Guayaquil debió atravesar varios partidos de vida o muerte antes de acceder a la fase de grupos y salió ileso. “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo ganamos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”, aseguró con el pecho inflado.
En el arranque de esta Copa Libertadores, Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile días atrás y quedó en lo más alto del Grupo D junto a Cruzeiro, que derrotó 1-0 fuera de casa justamente a los ecuatorianos.
Darío Benedetto palpitó su regreso a La Bombonera, que se producirá esta noche. “Es fuerte el Mundo Boca, pero estaba tan contento que no me importó lo que decían. Los primeros cinco partidos se hablaron muchas cosas y después les tapé la boca a todos”, expresó el Pipa, en la previa del encuentro copero ante su ex equipo.
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