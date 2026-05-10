Final caliente en Boca tras la eliminación con Huracán: cruces, insultos y fuerte autocrítica de Úbeda

La eliminación de Boca frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura dejó un escenario cargado de bronca, tensión y cuestionamientos. La derrota en La Bombonera por 3-2 volvió a exponer los problemas futbolísticos del equipo y derivó en una noche caliente dentro del campo de juego y también puertas adentro.

Uno de los momentos más comentados ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando Leandro Paredes protagonizó un fuerte cruce en medio de un tumulto con futbolistas del Globo. En ese contexto, el mediocampista también descargó su enojo contra su compañero Milton Giménez, una situación que rápidamente se viralizó y reflejó el clima de frustración que ya atravesaba el plantel cuando se iban al vestuario con el marcador 1-0 abajo.

Asimismo, el malestar dentro de Boca estuvo acompañado por la autocrítica del entrenador Claudio Úbeda, quien reconoció que el equipo volvió a pagar caro sus errores. En conferencia de prensa, el DT admitió que el conjunto cometió “errores no forzados” que terminaron condicionando el resultado y lamentó no haber podido sostener el desarrollo del partido en los momentos clave.

El técnico sostuvo que Boca deberá cambiar rápidamente el foco, debido a que todavía tiene compromisos determinantes por delante: “Tenemos dos finales por delante en la Copa y hay que focalizarse en eso, achicando el margen de error”.

Pese a la eliminación, Úbeda consideró que el rendimiento del equipo no fue malo y evitó centrar su análisis en cuestiones externas. “Estoy seguro que el equipo lo va a hacer bien. Hoy no quiero hablar de injusticias, pero fuimos superiores”, indicó.

En medio de un contexto cada vez más delicado, el entrenador pidió dar vuelta la página y recuperar rápidamente al grupo tras otro golpe deportivo.