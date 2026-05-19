Noche copera: Boca va por una vida más ante Cruzeiro

Esta noche, Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores y gran parte del año ante Cruzeiro. Desde las 21.30 recibe en La Bombonera al conjunto brasileño por el quinto juego del máximo torneo continental. El partido se podrá seguir a través de la pantalla de Telefe y Fox Sports. Y además, contará con el arbitraje principal del venezolano Jesús Valenzuela, quien estará secundado por su compatriota Ángel Arteaga.

Sin margen de error, pero con el factor de jugar de local y tener el apoyo de su gente, el Xeneize se juega una parada brava donde buscará comenzar con la levantada anímica y futbolística, frente a un rival que se juega la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

Los de la Ribera llegan a este choque en caída libre, tras sumar dos derrotas consecutivas en el la Copa y quedar eliminados en los octavos de final del Torneo Apertura en manos de Huracán. De esta manera, con tres variantes, Claudio Úbeda se juega todo ante la Bestia Negra.

Siguiendo esta misma línea, con lo que respecta a los estrictamente futbolístico, el DT despejó la única duda que mantenía en el sector ofensivo, que era acerca de la posibilidad de que Milton Giménez sea de la partida. Tras la última práctica matutina de ayer, el técnico resolvió que el atacante con pasado en Banfield esté presente desde el inicio.

La lesión de Adam Bareiro sufrida en la eliminación ante Huracán por octavos de final del Torneo Apertura significó un golpe fuerte para un plantel que no cuenta con superpoblación en esa posición. La opción natural siempre fue Giménez, pero un problema en uno de sus tobillos lo ponía en duda. Sin embargo, pudo participar con normalidad de la práctica de ayer y será el reemplazante del paraguayo.

Por su parte, otros de los cambios que realizará el Sifón en la estructura inicial del equipo es el ingreso de Malcon Braida al lateral derecho en medio de los malos rendimientos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. Cabe señala que habitualmente, el ex San Lorenzo ocupa el andarivel izquierdo.

La otra variantes aparece en la mitad de terreno. Tomás Belmonte corre con ventaja para reemplazar al suspendido Santiago Ascacíbar, expulsado en la derrota ante Barcelona en Ecuador. La otra alternativa es Ánder Herrera, pero lo cierto, es que el español seguramente tenga lugar en el banco de suplentes.

Con relación al resto del equipo, el entrenador azul y oro utilizará los mismos futbolistas que fueron de la partida en la eliminación ante el Globo de Parque Patricios por los playoff del campeonato local.

En el vestuario de enfrente, se encuentra Cruzeiro, quien lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha. Con relación a la actividad vernácula, los dirigidos por Artur Jorge están realizando una muy floja campaña en la que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

Cabe recordar que el primer partido entre ambos fue hace menos de un mes y estuvo marcado por la temprana expulsión de Bareiro justo antes de finalizar la primera mitad. La derrota comenzó la racha negativa de Boca, que ni siquiera pudo hacer tiros (independientemente si eran dirigidos al arco o no) en la totalidad del partido.

Con estos condimentos, y con la obligación de sumar de a tres, Boca se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en una prueba de fuego ante la Bestia Negra, la cual, el Xeneize buscará domar.