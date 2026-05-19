Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Televisa telefé y fox sports

Noche copera: Boca va por una vida más ante Cruzeiro

Con la obligación de ganar y sin margen de error, el Xeneize se juega gran parte del año ante la Bestia Negra desde las 21.30 en La Bombonera por el quinto juego del Grupo D de la Copa

Noche copera: Boca va por una vida más ante Cruzeiro

leandro paredes será el conductor del equipo / fotobaires

19 de Mayo de 2026 | 03:19
Edición impresa

Esta noche, Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores y gran parte del año ante Cruzeiro. Desde las 21.30 recibe en La Bombonera al conjunto brasileño por el quinto juego del máximo torneo continental. El partido se podrá seguir a través de la pantalla de Telefe y Fox Sports. Y además, contará con el arbitraje principal del venezolano Jesús Valenzuela, quien estará secundado por su compatriota Ángel Arteaga.

Sin margen de error, pero con el factor de jugar de local y tener el apoyo de su gente, el Xeneize se juega una parada brava donde buscará comenzar con la levantada anímica y futbolística, frente a un rival que se juega la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

Los de la Ribera llegan a este choque en caída libre, tras sumar dos derrotas consecutivas en el la Copa y quedar eliminados en los octavos de final del Torneo Apertura en manos de Huracán. De esta manera, con tres variantes, Claudio Úbeda se juega todo ante la Bestia Negra.

Siguiendo esta misma línea, con lo que respecta a los estrictamente futbolístico, el DT despejó la única duda que mantenía en el sector ofensivo, que era acerca de la posibilidad de que Milton Giménez sea de la partida. Tras la última práctica matutina de ayer, el técnico resolvió que el atacante con pasado en Banfield esté presente desde el inicio.

La lesión de Adam Bareiro sufrida en la eliminación ante Huracán por octavos de final del Torneo Apertura significó un golpe fuerte para un plantel que no cuenta con superpoblación en esa posición. La opción natural siempre fue Giménez, pero un problema en uno de sus tobillos lo ponía en duda. Sin embargo, pudo participar con normalidad de la práctica de ayer y será el reemplazante del paraguayo.

Por su parte, otros de los cambios que realizará el Sifón en la estructura inicial del equipo es el ingreso de Malcon Braida al lateral derecho en medio de los malos rendimientos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. Cabe señala que habitualmente, el ex San Lorenzo ocupa el andarivel izquierdo.

LE PUEDE INTERESAR

Milton Giménez le ganó el lugar a Ángel Romero

LE PUEDE INTERESAR

Otra baja en River: Viña se pierde la final

La otra variantes aparece en la mitad de terreno. Tomás Belmonte corre con ventaja para reemplazar al suspendido Santiago Ascacíbar, expulsado en la derrota ante Barcelona en Ecuador. La otra alternativa es Ánder Herrera, pero lo cierto, es que el español seguramente tenga lugar en el banco de suplentes.

Con relación al resto del equipo, el entrenador azul y oro utilizará los mismos futbolistas que fueron de la partida en la eliminación ante el Globo de Parque Patricios por los playoff del campeonato local.

En el vestuario de enfrente, se encuentra Cruzeiro, quien lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha. Con relación a la actividad vernácula, los dirigidos por Artur Jorge están realizando una muy floja campaña en la que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

Cabe recordar que el primer partido entre ambos fue hace menos de un mes y estuvo marcado por la temprana expulsión de Bareiro justo antes de finalizar la primera mitad. La derrota comenzó la racha negativa de Boca, que ni siquiera pudo hacer tiros (independientemente si eran dirigidos al arco o no) en la totalidad del partido.

Con estos condimentos, y con la obligación de sumar de a tres, Boca se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en una prueba de fuego ante la Bestia Negra, la cual, el Xeneize buscará domar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Insfrán será operado de una hernia inguinal

El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados

El León en Río sin Funes Mori y con Pierani

Buscan determinar cuánto cobraba el hermano de Adorni en Defensa

Machado culpable: podría complicar a Espert

Los pibes igualaron con México y deben vencer a Gremio para clasificar

VIDEO. “Dolor” en el bolsillo: ya rige la suba para viajar en tren y micro

Buceadores italianos y una tragedia en Maldivas
Últimas noticias de Deportes

Medina: “Iremos por los Octavos”

Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco

Milton Giménez le ganó el lugar a Ángel Romero
Espectáculos
La gran fiesta de la TV: Wanda, coronada heredera en la noche de Oro de Guido Kaczka
De todo: “Instalaciones”, transparencias y solemnidad
Después de las especulaciones, finalmente la Chiqui se hizo presente
Pamela David se infiltró en el Hilton antes de la ceremonia y la echaron
El palito de Santiago del Moro por su conflicto con Marley: “Después dicen...”
La Ciudad
VIDEO. “Dolor” en el bolsillo: ya rige la suba para viajar en tren y micro
Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias
Aceleran estrategias en colegios para desarticular la violencia
VIDEO. El Mundial impulsa la venta de televisores
Amplían servicios en el hospital odontológico universitario
Policiales
Horror y misterio: siguen la ruta de un cuerpo que apareció en la CEAMSE
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario
Estupor en Chascomús por la muerte de un chico
Trágico accidente dentro de un corralón en Berisso
Citado por la Justicia, un odontólogo se fue del país
Política y Economía
Escalada interna: preocupación en la Casa Rosada
Otra réplica del PRO al oficialismo sobre una candidatura de Macri
Nación le paga a CABA la deuda del último año
Charla en una universidad privada en medio del conflicto con las públicas
El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla