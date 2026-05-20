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Deportes |CRUZEIRO FINALIZÓ EL PARTIDO CON DIEZ JUGADORES

Se complicó: Boca empató en noche polémica

Terminó 1-1 con Cruzeiro y ahora deberá ganarle a la Católica para clasificar. En el final, y tras el chequeo del VAR le anularon un gol a Merentiel por una supuesta mano de Delgado

Se complicó: Boca empató en noche polémica

Braida pelea por la pelota con Gerson, que luego se ría expulsado. Boca quedó en deuda y aún depende de sí / AP

20 de Mayo de 2026 | 03:24
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Boca no pudo. Empató 1-1 con Cruzeiro, en una noche polémica, y aún depende de sí para clasificar a octavos de final. El equipo de Úbeda mereció la victoria, sobre todo en el final, cuando el árbitro, a instancias del VAR, le anuló el gol de Merentiel por una supuesta mano de Delgado en la jugada previa. Ahora, Boca necesita ganarle a la Universidad Católica para seguir en carrera.

Boca necesitaba ganar. No importa cómo. Su ambición por llegar a los octavos de final, generó que fuera un claro dominador en los primeros minutos. Salió decidido. A matar o morir. Así fue que el equipo de Claudio Úbeda salió decidido y con determinación a buscar el triunfo. De entrada, nomás (al minuto), Otávio evitó la caída de su arco con un manotazo tras un remate de Merentiel.

Luego, a los 6, Blanco, con vocación ofensiva, desbordó por la izquierda, Merentiel que entraba por el medio la empalmó de derecha, pero nuevamente Otávio ahogó el primer grito de la noche.

Boca se movió a partir de Aranda por la izquierda; con Paredes en el medio, y por derecha, con Braida y Belmonte haciendo un doble pivot sobre Kaiki Bruno.

El dominio territorial fue de Boca. Como así también a la hora de general Peligro. Sin embargo, a los 9, avisó Christian con un derechazo por encima del travesaño, después de una buena construcción entre Matheus Pereira y Kaio Jorge.

La intención de Boca siempre fue atacar los laterales y también por el medio, donde Aranda encontró espacios para armar juego.

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A los 12, Boca tuvo otra chance de abrir el marcador. Y esta vez, Otávio, con una doble atajada, evitó la caída de su arco: primero, con un disparo corto de Aranda, y en el rebote, Giménez hizo lucir al arquero del Cruzeiro.

Sin embargo, y después de tanto insistir, Boca, claramente superior, encontró el gol a los 16. Tiro libre de Paredes sobre la izquierda. El capitán le pegó con rosca, superó la estirada de Otávio (era un golazo), y por detrás, apareció Merentiel para empujar la pelota debajo del arco.

Boca siguió haciendo su juego, después de conseguir el primer gol, con un juego sincronizado del medio hacia adelante, comandado por Aranda y Paredes. Sin embargo, a los 30, Cruzeiro generó la jugada más clara. Pelotazo largo de Matheus Pereira para la corrida de Kaio Jorge; el delantero controló la pelota, y cuando se aprestada a definir, Brey, en rápida reacción, le tapó el disparo. Un llamado de alerta, sobre todo para Blanco, que dejó el hueco para que el rival llegara con chances.

Cruzeiro salió con otra determinación a jugar la parte complementaria. En los primeros 15 minutos fueron un verdadero monólogo del equipo brasileño. Pelota corta, traslado rápido y picante de tres cuartos de cancha. Boca, en cambio, entró dormido, lejos de repetir lo que había hecho en el primer capítulo Y dentro de ese contexto, Cruzeiro alcanzó la igualdad a través de Fagner, a los 9, quien prácticamente le rompió el arco a Brey con un remate de derecha, al palo izquierdo.

Boca jamás pudo reaccionar. Si bien intentó levantar la puntería, no encontró espacios, por lo que el rival se aprovechó de ese momento para imponer su juego.

A loas 12, se lo perdió Cruzeiro Christian, entrando por la izquierda y rematando cruzado. Muy cerca del palo. Y al minuto, avisó Merentiel, con un envío por arriba que dio en el travesaño.

A los 23, se fue expulsado Gerson por un terrible planchazo sobre Paredes. Y dos minutos después, el capitán ejecutó un tiro libre que todos gritaron gol, pero la pelota se afuera penas desviada.

La entrada de Zeballos le dio otra frescura al ataque. Y fue así. Tuvo dos chances muy claras en apenas cinco minutos. Primero, definió de derecha, pero Otavio tapó con la pierna izquierda, y luego, con un cabezazo que se fue besando el palo.

Y cuando el partido se moría, Merentiel marcó el segundo, pero el árbitro lo invalidó (tras consultar el VAR) por mano de Delgado en la jugada previa.

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