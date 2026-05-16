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¿Se cae el pase del año? La contundente frase del DT de la Roma sobre el futuro de Paulo Dybala

¿Se cae el pase del año? La contundente frase del DT de la Roma sobre el futuro de Paulo Dybala
16 de Mayo de 2026 | 16:17

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La posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors prometía ser una de las principales novelas del próximo mercado de pases. Sin embargo, el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, fue consultado sobre el futuro del jugador argentino y dejó en claro que hay una seria chance de que continúe en el club italiano.

“¿La renovación de Dybala? Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea y el encuentro ha sido muy positivo”, respondió el entrenador en la previa al clásico de la capital italiana que enfrenta a Roma y a Lazio.

El entrenador también confió en que ambas partes lleguen al acuerdo económico que terminará por destrabar la situación contractual: “Cuando hay voluntad de ambas partes, siempre se encuentra la solución”.

Cabe señalar que el contrato de Dybala con la Roma vence el próximo 30 de junio. En un primer momento, el club italiano le ofreció un contrato por dos temporadas, aunque con un menor salario al que percibe en la actualidad. A partir del 1 de julio, cobraría entre 2 y 3 millones de euros en lugar de 8 millones.

A su vez, su buena relación con Leandro Paredes ha sido fundamental para que la chance de jugar en Boca se agigante en las últimas semanas. De acuerdo a lo trascendido, el capitán del Xeneize conversa cotidianamente con el mediocampista para tratar de convencerlo con un posible retorno a la Argentina.

Dybala inició su carrera en Instituto de Córdoba donde disputó más de dos temporadas hasta ser comprado por el Palermo de Italia. Allí, terminó de despegar futbolísticamente y fue fichado primero por la Juventus y luego por la Roma.

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