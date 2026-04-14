Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas

Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas
14 de Abril de 2026 | 06:57

Escuchar esta nota

Los habitantes del Delta del Paraná realizarán el próximo viernes 17 de abril una “Gran Asamblea” en la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, bajo la consigna “compartir miradas y defender lo nuestro”. La convocatoria surge en medio de un creciente malestar por lo que consideran un abandono histórico del Estado en materia de seguridad, salud, producción y protección ambiental.

La iniciativa es impulsada por distintas organizaciones ambientales que defienden el Río Paraná, Río Uruguay y Río de la Plata, que nuclean a pobladores y referentes sociales del sector. En ese marco, los isleños buscan visibilizar una serie de problemáticas estructurales que afectan a quienes viven en esa región y exigir medidas urgentes.

En paralelo, enviaron una nota formal al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que detallan una serie de reclamos y solicitan la intervención del Estado provincial. En el documento, firmado por Juan Carlos García y otros referentes isleños, denuncian “un severo abandono y olvido” en el Delta del Paraná, que —según sostienen— repercute directamente en la calidad de vida de la población.

Entre los principales puntos, advierten sobre la "falta de seguridad" en la zona, la "ausencia de controles estatales" y la "vulneración de derechos básicos". También señalan que en reiteradas ocasiones han sido víctimas de desalojos y conflictos territoriales vinculados al avance de emprendimientos privados, lo que genera tensiones por el uso de la tierra y el acceso a los recursos naturales.

El documento también pone el foco en el crecimiento del desarrollo inmobiliario en el Delta, al que describen como un proceso que impulsa la transformación del territorio en un “paraíso privado” orientado a "sectores de altos ingresos". Según los isleños, esta dinámica promueve la mercantilización de un ecosistema clave y agrava los conflictos sociales en la región.

LE PUEDE INTERESAR

Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro

LE PUEDE INTERESAR

Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados

Por otra parte, remarcan la crítica situación que atraviesan muchas familias desplazadas, especialmente en localidades como Zárate, donde aseguran que existe una gran cantidad de isleños desarraigados. En ese sentido, reclaman acceso a servicios esenciales como agua potable y alimentos, así como la creación de un apostadero isleño público que permita desarrollar actividades productivas sin los costos que imponen los espacios privados.

En materia de salud, denuncian dificultades para acceder a la atención médica, especialmente por la asignación de turnos que no contemplan las particularidades geográficas de la vida en las islas. Según explican, muchos pacientes no pueden concurrir en las fechas asignadas debido a problemas de transporte o distancias, lo que agrava su situación sanitaria.

Finalmente, los firmantes invitaron al Gobernador —o a representantes de su gestión— a recorrer el Delta "para conocer de primera mano la realidad de los isleños". Mientras tanto, la “Gran Asamblea” de San Pedro se perfila como un punto de encuentro clave para debatir el futuro de la región y unificar reclamos en defensa del territorio y sus habitantes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados

Massot cuestionó el acuerdo con Milei: “Es rifar la coherencia del espacio”

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
+ Leidas

VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes

Estudiantes: va por un triunfo que lo cope

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. En el final Gimnasia encontró el triunfo ante Sarmiento

Lilita Carrió se metió con el look de la escribana

Gimnasia debe resetearse con un DT que lo ayude a crecer

PAMI: alertan sobre un “colapso” por el paro de los médicos

Distinción para el periodista platense Luciano Román
Últimas noticias de Información General

Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro

Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados

El Colegio de Médicos advierte que está en riesgo la atención de los jubilados de PAMI por "colapso"

¿El otoño es más cálido que la primavera?
Espectáculos
“Se da cuenta de que tocó fondo”: Britney se internó en un centro de rehabilitación
Tras la internación de Solita, ahora internaron a Brandoni
Maggie Cullen: “En este disco empieza a aparecer más Maggie”
Ruby Rose dice que Katy Perry abusó de ella de manera grotesca
A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...
Policiales
VIDEO.- Bebé fallecida en La Plata: investigan las causas de un abandono fatal
Empresarios procesados en La Plata por una presunta insolvencia fraudulenta
Todo listo para el nuevo juicio oral por Maradona
Otra muerte ante un despiste en moto en Romero
El nene de Comodoro tenía 20 traumatismos
La Ciudad
Micros, se estira la pesadilla: siguen sin mejorar las frecuencias
VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Más quejas por la quema de basura a cielo abierto
PAMI: alertan sobre un “colapso” por el paro de los médicos
Profesionales de la salud en alerta gremial por los pagos de IOMA
Deportes
VIDEO. En el final Gimnasia encontró el triunfo ante Sarmiento
Gimnasia debe resetearse con un DT que lo ayude a crecer
"Pata" Pereyra se anotó en la carrera por ser DT de Gimnasia: “Si me dicen de seguir, sigo”
Franco Torres saltó del banco y le dio el triunfo
Nacho Fernández llegó a la quinta amarilla y no jugará el sábado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla