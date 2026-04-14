Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas

Los habitantes del Delta del Paraná realizarán el próximo viernes 17 de abril una “Gran Asamblea” en la ciudad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, bajo la consigna “compartir miradas y defender lo nuestro”. La convocatoria surge en medio de un creciente malestar por lo que consideran un abandono histórico del Estado en materia de seguridad, salud, producción y protección ambiental.

La iniciativa es impulsada por distintas organizaciones ambientales que defienden el Río Paraná, Río Uruguay y Río de la Plata, que nuclean a pobladores y referentes sociales del sector. En ese marco, los isleños buscan visibilizar una serie de problemáticas estructurales que afectan a quienes viven en esa región y exigir medidas urgentes.

En paralelo, enviaron una nota formal al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que detallan una serie de reclamos y solicitan la intervención del Estado provincial. En el documento, firmado por Juan Carlos García y otros referentes isleños, denuncian “un severo abandono y olvido” en el Delta del Paraná, que —según sostienen— repercute directamente en la calidad de vida de la población.

Entre los principales puntos, advierten sobre la "falta de seguridad" en la zona, la "ausencia de controles estatales" y la "vulneración de derechos básicos". También señalan que en reiteradas ocasiones han sido víctimas de desalojos y conflictos territoriales vinculados al avance de emprendimientos privados, lo que genera tensiones por el uso de la tierra y el acceso a los recursos naturales.

El documento también pone el foco en el crecimiento del desarrollo inmobiliario en el Delta, al que describen como un proceso que impulsa la transformación del territorio en un “paraíso privado” orientado a "sectores de altos ingresos". Según los isleños, esta dinámica promueve la mercantilización de un ecosistema clave y agrava los conflictos sociales en la región.

Por otra parte, remarcan la crítica situación que atraviesan muchas familias desplazadas, especialmente en localidades como Zárate, donde aseguran que existe una gran cantidad de isleños desarraigados. En ese sentido, reclaman acceso a servicios esenciales como agua potable y alimentos, así como la creación de un apostadero isleño público que permita desarrollar actividades productivas sin los costos que imponen los espacios privados.

En materia de salud, denuncian dificultades para acceder a la atención médica, especialmente por la asignación de turnos que no contemplan las particularidades geográficas de la vida en las islas. Según explican, muchos pacientes no pueden concurrir en las fechas asignadas debido a problemas de transporte o distancias, lo que agrava su situación sanitaria.

Finalmente, los firmantes invitaron al Gobernador —o a representantes de su gestión— a recorrer el Delta "para conocer de primera mano la realidad de los isleños". Mientras tanto, la “Gran Asamblea” de San Pedro se perfila como un punto de encuentro clave para debatir el futuro de la región y unificar reclamos en defensa del territorio y sus habitantes.