La Provincia amplía la tramitación digital para asociaciones civiles, fundaciones y mutuales: los cambios

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Con el objetivo de reducir costos administrativos y agilizar los tiempos, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, amplió el esquema de digitalización de trámites para asociaciones civiles, fundaciones y mutuales en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y establece que, a partir del 1 de junio, distintos procedimientos deberán tramitarse de manera digital y remota a través de la plataforma de Formularios Digitales del Gobierno provincial. Y alcanza a la presentación de documentación preasamblearia y postasamblearia, los procesos de normalización de asociaciones civiles y los expedientes de intervención de asociaciones civiles y fundaciones.
Según la disposición oficial, los trámites se gestionarán exclusivamente mediante la plataforma digital de la DPPJ, aunque también podrán presentarse en formato papel en delegaciones del organismo, municipios u otras dependencias con convenios vigentes. En esos casos, el funcionario interviniente deberá iniciar el expediente de manera digital.
Desde el organismo señalaron que la digitalización permite mejorar la accesibilidad a los servicios desde cualquier lugar y horario, reducir costos para los administrados, agilizar los tiempos de gestión y disminuir riesgos de extravío de expedientes, además de optimizar el almacenamiento y archivo documental.
La nueva disposición también establece que la identidad de quienes realicen presentaciones será verificada mediante el acceso a la plataforma con CUIT y Clave Fiscal. Además, la documentación deberá presentarse en formato PDF y, cuando corresponda, contar con firma digital.
Finalmente, se aclaró que los expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida continuarán tramitándose en formato papel hasta su finalización.
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