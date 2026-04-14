Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205

Un duro golpe recibió la Universidad Nacional de La Plata en las últimas horas por la muerte de un profesor de la Facultad de Económicas en un trágico accidente ocurrido en la Ruta 205. Si bien el hecho sucedió el pasado viernes se conoció en las últimas horas que la víctima fatal del episodio que tuvo lugar en el kilómetro 177 de la mencionada ruta era un docente universitario de nuestra ciudad.

Se supo que perdió la vida tras ser embestido por un camión mientras intentaba cambiar un neumático de su vehículo tras haber pinchado, cuando retornaba a La Plata tras haber dado clases en Saladillo. Se trata de Marcelo Lerca Moreno, de 63 años, quien también se desempeña como profesor del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), dependiente de la UNLP.

Según las primeras informaciones recabadas por medios locales, el docente circulaba en un Toyota Etios rojo cuando sufrió la pinchadura de un neumático, lo que lo obligó a detenerse al costado de la ruta, quedando a escasa distancia de la cinta asfáltica. Al descender del vehículo para cambiar la rueda, fue embestido por un camión que circulaba por el lugar.

El impacto fue fatal y le provocó la muerte en el acto. El hecho ocurrió a unos cinco kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham, en una zona de tránsito intenso.

Lerca Moreno era ingeniero de profesión y contaba con una extensa trayectoria académica de más de 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas. Incluso, el año pasado había sido distinguido por la casa de estudios en reconocimiento a su labor docente.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal de Corredores Viales y agentes de seguridad vial, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el fatal episodio.

La noticia generó profunda conmoción en la comunidad educativa platense, donde el docente era ampliamente reconocido por su compromiso y trayectoria.