Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo

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La Dirección del Servicio Meteorológico Nacional avanzó hoy con 140 desvinculaciones de personal del organismo y desde los gremios ratificaron que realizará un paro que afectará todos los servicios no esenciales en el organismo que podría derivar en la paralización del tráfico aéreo en el país. Uno de los trabajadores afectados por la medida es de La Plata.
Según informaron varias fuentes dentro de la institución, se trataría de la primera de dos tandas de despidos que podría alcanzar a 240 trabajadores sobre una planta total de 972, de los cuales 780 son civiles. Tras este recorte, la dotación de personal civil quedaría reducida a 540 empleados.
Desde hace poco más de un mes, ese número circulaba como un rumor por los pasillos del organismo y anticipaba una baja del 30% de la planta total. Entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se analizaba un “plan de modernización” del Servicio Meteorológico Nacional que, hasta el momento, se tradujo en un recorte de personal.
“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”, señalaron fuentes vinculadas con el proceso de achicamiento del SMN. Cada director tuvo que elegir un número de personas proporcional al total de cada departamento para determinar los despidos.
Las desvinculaciones son para personal contratado, que no recibirá indemnización. Ante esta medida, ATE-SMN anunció que hará un paro activo en el que se detendrán todos los servicios no esenciales del organismo.
En consecuencia, afirman fuentes gremiales, el viernes 24 de abril, entre las cinco de la mañana y el mediodía, no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, a excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo, señalan fuentes internas, provee la información necesaria para los pronósticos aeronáuticos que habilitan el vuelo de los aviones.
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