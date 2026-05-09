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El frío volvió a sentirse con fuerza este sábado en La Plata, en una jornada marcada por las lloviznas, alerta amarillo por fuertes vientos y una baja sensación térmica que obligó a muchos vecinos a salir bien abrigados desde temprano.
Según el pronóstico, el día se presenta con nubosidad variable y probabilidades de chaparrones aislados durante distintos momentos de la jornada. Además, el viento del sudoeste sopla con intensidad y ráfagas, generando un ambiente todavía más frío en toda la región.
La temperatura mínima prevista es de 6 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C, en un sábado típicamente otoñal que invita a quedarse en casa o salir con paraguas y abrigo.
El mal tiempo también se hace sentir en las calles platenses, con tránsito más lento en algunos sectores y veredas húmedas desde las primeras horas del día. De acuerdo a las previsiones, las condiciones inestables podrían extenderse durante buena parte del fin de semana.
Por último, para mañana domingo las condiciones no presentarán cambios en La Plata y alrededores. La mínima se mantendrá en 3 grados y la máxima alcanzaría los 14 grados, con cielo algo nublado y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
La Plata, Berisso y Ensenada amanecieron este sábado bajo un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes vientos, que soplarán desde la media mañana hasta entrada la tarde, por lo que solicito a la población estar atenta al fenómeno.
"El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", dice la advertencia que refleja la inestabilidad del clima en el arranque del fin de semana.
El fenómeno se da en medio de una situación general que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, especialmente a las zonas de la Costa Atlántica, donde se espera que las ráfagas de viento alcancen los 80 km/h sobre la Costa Atlántica.
La última actualización del SMN es de las 6.22 de este sábado, donde se expone la situación de alerta amarilla, pero la misma ya había sido lanzada en las últimas horas del viernes. Si bien desde la Municipalidad de La Plata aún no se lanzó una ampliación del Nivel de Atención del Riesgo (NAR), si lo hicieron las autoridades de Berisso.
"Entre la madrugada y la tarde del día sábado 9 de mayo, se esperan que los municipios en amarillo se vean afectados por vientos del su con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que puedan alcanzar los 65 km/h", comunicaron oficialmente proveyendo el teléfono 103 de Defensa Civil ante cualquiél contingencia.
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