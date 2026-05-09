Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

La Ciudad

Sábado con alerta amarilla por fuentes vientos y baja sensación térmica en La Plata

Sábado con alerta amarilla por fuentes vientos y baja sensación térmica en La Plata
9 de Mayo de 2026 | 07:09

Escuchar esta nota

El frío volvió a sentirse con fuerza este sábado en La Plata, en una jornada marcada por las lloviznas, alerta amarillo por fuertes vientos y una baja sensación térmica que obligó a muchos vecinos a salir bien abrigados desde temprano.

Según el pronóstico, el día se presenta con nubosidad variable y probabilidades de chaparrones aislados durante distintos momentos de la jornada. Además, el viento del sudoeste sopla con intensidad y ráfagas, generando un ambiente todavía más frío en toda la región.

La temperatura mínima prevista es de 6 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C, en un sábado típicamente otoñal que invita a quedarse en casa o salir con paraguas y abrigo.

El mal tiempo también se hace sentir en las calles platenses, con tránsito más lento en algunos sectores y veredas húmedas desde las primeras horas del día. De acuerdo a las previsiones, las condiciones inestables podrían extenderse durante buena parte del fin de semana.

Por último, para mañana domingo las condiciones no  presentarán cambios en La Plata y alrededores. La mínima se mantendrá en 3 grados y la máxima alcanzaría los 14 grados, con cielo algo nublado y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

SÁBADO CON ALERTA AMARILLO POR FUERTES VIENTOS

La Plata, Berisso y Ensenada amanecieron este sábado bajo un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes vientos, que soplarán desde la media mañana hasta entrada la tarde, por lo que solicito a la población estar atenta al fenómeno.

"El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", dice la advertencia que refleja la inestabilidad del clima en el arranque del fin de semana.

El fenómeno se da en medio de una situación general que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, especialmente a las zonas de la Costa Atlántica, donde se espera que las ráfagas de viento alcancen los 80 km/h sobre la Costa Atlántica.

El alerta en La Plata y la región

La última actualización del SMN es de las 6.22 de este sábado, donde se expone la situación de alerta amarilla, pero la misma ya había sido lanzada en las últimas horas del viernes. Si bien desde la Municipalidad de La Plata aún no se lanzó una ampliación del Nivel de Atención del Riesgo (NAR), si lo hicieron las autoridades de Berisso.

"Entre la madrugada y la tarde del día sábado 9 de mayo, se esperan que los municipios en amarillo se vean afectados por vientos del su con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que puedan alcanzar los 65 km/h", comunicaron oficialmente proveyendo el teléfono 103 de Defensa Civil ante cualquiél contingencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Últimas noticias de La Ciudad

Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 9 de mayo 2026

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este sábado 9 de mayo

En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
Deportes
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Boca busca algo más que la clasificación
Policiales
“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito
Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría
La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata
VIDEO. Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha
Espectáculos
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
Información General
Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla