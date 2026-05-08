La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros

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Por el fuerte temporal se suspendieron las clases de este viernes en varios distritos. Los pronósticos del tiempo del Servicio Meteorológico nacional para las distintas localidades
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El mal clima continúa dando que hablar en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra el fenómeno de ciclogénesis. El Servicio Meteorológico Nacional anunció hace varios días una alerta amarilla por vientos fuertes en el territorio bonaerense y en la zona de la Costa Atlántica la alerta subió a naranja, con ráfagas previstas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. A esto se le agrega una alerta por crecida, y expertos aseguran que las olas podrían superar los 5 metros de altura. Además que se suspendieron las clases de este viernes en varios distritos.
Las alertas, de acuerdo a la información del SMN, están concentradas en la zona central del país, entre las provincias de Chubut y Córdoba. En el caso del territorio bonaerense, la advertencia de nivel naranja para este viernes está concentrada en la costa desde Patagones hasta Necochea. No es solo por el viento, sino también por lluvias, con valores de precipitación estimados de entre 30 y 70 mm.
El sábado la alerta naranja en la costa cambia de posición y se mueve hacia el norte, desde Necochea pero hasta Pinamar inclusive. Pero pasa a ser solamente por viento.
En todos los casos se trata de vientos de los cuadrantes sur y sudoeste, que harán bajar la temperatura de manera notable en la provincia.
Al viento y la lluvia se le sumó una alerta de crecida emitida por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). En el aviso emitido este viernes a primera hora se lee que “la Costa Atlántica bonaerense entre las ciudades de Mar del Plata y Santa Teresita se encontrará durante la noche de hoy 08/05 y madrugada de mañana 09/05, un metro treinta centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea”.
Así, se estima una altura del mar de 2,80 metros en la zona del puerto de Mar del Plata. De hecho, desde la Municipalidad se recomienda a la población no acercarse a la costa. Es que podrían producirse olas de más de 5 metros, sostienen los especialistas.
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“Hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”, precisó Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia, en declaraciones al portal Infobae. Según el informe de situación de la Provincia, hasta el momento suspendieron las clases Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tres Arroyos (Claromecó, Reta y Orense), Patagones, Bahía Blanca y San Cayetano. También, Lobería (en zonas costeras y rurales), General Alvarado, General Pueyrredón, Pinamar y Maipú.
En el caso de “la Feliz”, de acuerdo con medios locales, “después de recibir el último informe del Comité de Contingencia, el intendente Agustín Neme decidió oficializar la suspensión de las clases del viernes 8 de mayo, en todo el Partido de General Pueyrredon”. Además, en previsión del nuevo temporal, “desde la Municipalidad recomendaron además extremar los recaudos, como por ejemplo evitar la circulación por la vía pública, asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido”.
Por su parte, según informa Ecos Diarios, “se suspendieron las clases en el turno mañana para este viernes en Necochea y Quequén en las escuelas estatales y privadas, debido a la alerta meteorológica por fuertes vientos que rige para el distrito de Necochea y la región”.
Mientras tanto, autoridades educativas de Monte Hermoso y de Coronel Rosales decidieron suspender las actividades educativas presenciales en ambos distritos para la jornada del viernes debido a las alertas naranja y amarilla por vientos. Según se indicó, en ambos distritos la medida incluye a todos los turnos (mañana, tarde y noche) y a todos los niveles y modalidades.
Y el municipio de Bahía Blanca tomó la misma medida, pero a partir del turno tarde. La decisión alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada y fue adoptada "de acuerdo a lo dispuesto por Defensa Civil de Bahía Blanca", según indica el comunicado difundido por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
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