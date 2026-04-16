"Mañana tiroteo": clases amenazadas este viernes en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada con chats de alto voltaje

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La Plata y la Región atraviesan horas de tensión en el ámbito educativo tras la aparición de amenazas de tiroteos en varias escuelas, en un fenómeno que combina hechos concretos con una rápida propagación de mensajes alarmantes entre estudiantes. En la Escuela Normal N°1, una pintada en un baño con la frase “mañana tiroteo” encendió las alertas y obligó a activar protocolos de seguridad, con intervención de autoridades y fuerzas policiales.
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El caso no quedó aislado. En la Escuela Técnica N°8 también se registraron inscripciones similares en medio de un clima de creciente conflictividad escolar. A esto se suman reportes de mensajes intimidatorios en otros establecimientos de la región, lo que configura un escenario de preocupación extendida que ya alcanza a distritos vecinos.
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Aunque en instituciones como la Escuela Normal N°2 y la Escuela Normal N°3 no hay hasta el momento confirmaciones oficiales de amenazas concretas, la circulación de capturas, audios y fotos en grupos de alumnos amplifica el clima de temor. En paralelo, también se mencionan situaciones en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2 y en la Escuela de Educación Secundaria N°2, mientras que en la Escuela Técnica N°3 se reportan versiones en circulación que aún no cuentan con validación oficial.
Fuentes oficiales señalan que muchas de estas advertencias no se concretan, pero igualmente se investigan como potencialmente reales. En ese marco, algunos actores del ámbito educativo advierten que este tipo de mensajes podría estar replicando una lógica conocida: la de las antiguas amenazas de bomba que, en otros momentos, se utilizaban para forzar la suspensión de clases.
En paralelo, directivos de escuelas de la región buscaron llevar calma a las familias y al personal docente. En un mensaje interno, señalaron: “En principio llevarles tranquilidad respecto a esas inscripciones en baños en donde hablan de tiroteo. Aparentemente es un reto viral entre los chicos, pero vamos a trabajar en el tema y hablar con todos para que entiendan la gravedad”. En esa línea, advirtieron que “una broma así puede terminar en una denuncia por intimidación pública, y muchos alumnos ya son imputables”, al tiempo que pidieron reforzar controles internos, como restringir el acceso a baños y supervisar los recreos.
“El objetivo es evitar generar caos o malestar en las familias”, remarcaron, mientras se intenta contener la situación y desactivar un fenómeno que, entre hechos confirmados y versiones en circulación, mantiene en alerta a buena parte de la comunidad educativa.
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