El festival La Plata Baila Tango cerró con una gran convocatoria

La 11° edición del Festival La Plata Baila Tango tuvo un cierre con gran convocatoria y confirmó su crecimiento como uno de los eventos culturales más destacados del país, con fuerte proyección nacional e internacional.

La jornada final se desarrolló este fin de semana en dos escenarios emblemáticos de la ciudad: la glorieta de Plaza San Martín, durante la tarde, y el Pasaje Dardo Rocha por la noche, donde se vivió una verdadera fiesta popular con amplia participación de vecinos y visitantes.

Organizado por la Casa del Tango La Plata, el festival incluyó las finales del campeonato, una charla del programa federal “Tango en las Escuelas”, clases para principiantes y una milonga con orquestas en vivo que mantuvo el clima festivo hasta el cierre.

Entre los espectáculos más destacados se presentaron las orquestas Bien Porteña y Tanguarro. Además, uno de los momentos más esperados fue el contrapunto en la nave central del Pasaje Dardo Rocha, donde Los Reyes del Tango —que celebraron sus 35 años— se enfrentaron musicalmente con Infames, en un show que hizo vibrar al público.

El evento también generó un importante movimiento turístico, con la llegada de visitantes de distintos puntos del país y del exterior, lo que impactó de manera positiva en la actividad hotelera y gastronómica local.

De esta manera, el Festival La Plata Baila Tango reafirmó su lugar en la agenda cultural y su aporte no solo artístico, sino también como motor de desarrollo para la ciudad.