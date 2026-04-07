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Exposición por los 30 años Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura

Exposición por los 30 años Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura
7 de Abril de 2026 | 17:00

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El centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata cumple 30 años de trabajo, en busca de mejorar las condiciones del hábitat de la sociedad en general y de la región del gran La Plata en particular y lo celebra con una muestra abierta a la comunidad en la sede de esa unidad académica.

La exposición abierta a toda la comunidad se enmarca en un nuevo aniversario de la fatídica inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 de abril del 2013 y recoge una trayectoria del CIUT vinculada a la relación del Agua y Territorio. La misma está sustentada en la realización de proyectos colectivos

El CIUT tiene como objetivo realizar investigaciones relativas a la configuración y organización territorial, considerando los procesos involucrados y las modalidades de intervención planificada de los mismos, contemplando la innovación tecnológica, la formación de recursos humanos y el asesoramiento técnico en la temática. Analizar en la configuración y organización regional, los procesos socio-culturales, demográficos, ambientales y económico-productivos, profundizando en la evaluación de las alteraciones en el uso y ocupación del suelo y estudiar los sistemas de ciudades y sus ambientes detectando ofertas y demandas tanto a escala metropolitana como de los distintos centros urbanos del territorio nacional y, particularmente, de la Provincia de Buenos Aires.

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