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“Secuelas psicológicas”: cómo fue el juicio de Tamara Paganini contra la producción de Gran Hermano

“Secuelas psicológicas”: cómo fue el juicio de Tamara Paganini contra la producción de Gran Hermano
7 de Abril de 2026 | 18:10

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Tras el polémico regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano en su edición “Dorada”, volvió a salir a la luz el juicio que duró una década, donde la mediática fue querellante en la causa por “daños y perjuicios” contra la producción del concurso.

La misma Paganini había confesado que tras su paso por el concurso en 2001, donde obtuvo el segundo puesto, el público se volvió en contra suyo, a tal punto en que debía salir de su hogar disfrazada, así fue que perdió su trabajo y, tal como indicó su relato, fue la primera vez que debió buscar alimento en la basura.

Con el acompañamiento de la abogada Ana Rosenfeld, la instancia legal concluyó once años después de la finalización de la primera edición del concurso: “Llegamos a un acuerdo. No terminó el juicio, no llegó a esa instancia porque después de 13 años accedí a que arreglemos”.

“No pedía resarcimiento, pero mi abogada me decía que la única manera tenía que ser económica porque el tiempo atrás no puede volver. Yo no quería plata, quiero que me pidan perdón públicamente en la tele”, cerró antes de asegurar que el conflicto fue por “todas las ediciones maliciosas”.

Sin embargo, el enfrentamiento no sólo se debió a que, según la participante, el contenido fue editado de tal manera que la “escupían por la calle”, sino que además, implicó a la psicóloga que había sido contratada para el casting que habría confesado ante el juez que "había dicho que no estaba apta para ingresar porque las consecuencias psicológicas podrían ser terribles".

Sin embargo, quienes seleccionaban a los participantes hicieron caso omiso: “En todo momento supieron lo que me podía pasar y me metieron igual. La psicóloga actuó muy mal porque sus informes deberían haber sido reservados, por el secreto profesional. Ella violó eso porque en todo momento mostraba sus informes a la producción cuando debería haber dicho si determinada persona estaba apta o no para ingresar al juego".

25 años después, Tamara hizo una nueva entrada triunfal a “su casa”, como la denominó Santiago del Moro, en el momento en que la mediática se presentó con un vestido de brillantes, peluche en mano y al grito de “La casa es mía y todos los demás son ocupas”.

 

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