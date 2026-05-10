Gran Hermano: pidieron la expulsión de Manuel por hacer complots en la ducha

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su momento más crítico tras revelarse una red de estrategias ocultas que tiene a Manuel Ibero en el ojo de la tormenta. Lo que comenzó como un rumor se convirtió en una declaración de guerra luego de que el último eliminado, Nazareno Pompei, rompiera el silencio en el debate que conduce Santiago del Moro.

Según Nazareno, él y Manuel aprovechaban el ruido del agua en las duchas para coordinar complots y estrategias, eludiendo los micrófonos de la producción. La advertencia del "Big" sobre este comportamiento desató un efecto dominó de desconfianza. Uno de los participantes, Emanuel Di Gioia, no tardó en liderar la ofensiva, tildando el accionar de Manuel como "juego desleal" y exigiendo sanciones severas.

La tensión alcanzó su punto máximo en la cocina, donde Luana Fernández encaró directamente a Manuel, asegurándole que el grupo ya está al tanto de sus maniobras con Nazareno. A este reclamo se sumaron Franco Zunino y Daniela de Lucía, quienes ya piden abiertamente la expulsión de quien haya roto las reglas de convivencia y juego limpio.

Por si fuera poco, el clima terminó de enrarecerse tras un desafío propuesto por la producción. En un movimiento táctico para terminar de hundir su imagen, Emanuel acusó a Manuel de faltarle el respeto a Yanina Zilli, sumando una nueva interna que trasciende lo estratégico para volverse personal. Con la casa dividida y el público expectante, el futuro de Manuel en la casa más famosa de la Argentina pende de un hilo.