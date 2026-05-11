Gran Hermano se enojó con sus participantes: “No respetan las más mínimas condiciones de higiene"

La casa de Gran Hermano continúa revolucionada y, esta tarde, el mismo supremo tuvo que reunir a sus participantes para llamarles la atención sobre las condiciones en las cuales están conviviendo. Según se supo, el Big retó a los hermanitos por no cumplir con “las más mínimas condiciones de higiene”.

Las cámaras captaron cómo algunos de ellos escondían comida para no tener que compartirla con el resto, en ocasiones haciendo que los alimentos se descompusieran. "Voy a referirme con mucha preocupación a la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud", comenzó el dueño de la casa.

De esta forma, comunicó su decisión: "Exijo que, a partir de este momento, retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama. Además, quiero decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más". Además, lamentó el comportamiento de los participantes: "Me apena que no confíen unos en otros, que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos, que prime la mezquindad y el egoísmo".

También los responsabilizó por el mal olor con el que conviven y del que ellos mismos se quejan: "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado". Y puso un ultimátum: "Tienen 15 minutos, reitero, 15 minutos, para retirar todo lo que está escondido y llevarlo a lugares propicios para su conservación. Los estaré observando", cerró.