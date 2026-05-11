Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Gran Hermano se enojó con sus participantes: “No respetan las más mínimas condiciones de higiene"

Gran Hermano se enojó con sus participantes: “No respetan las más mínimas condiciones de higiene"
11 de Mayo de 2026 | 20:38

Escuchar esta nota

La casa de Gran Hermano continúa revolucionada y, esta tarde, el mismo supremo tuvo que reunir a sus participantes para llamarles la atención sobre las condiciones en las cuales están conviviendo. Según se supo, el Big retó a los hermanitos por no cumplir con “las más mínimas condiciones de higiene”.

Las cámaras captaron cómo algunos de ellos escondían comida para no tener que compartirla con el resto, en ocasiones haciendo que los alimentos se descompusieran. "Voy a referirme con mucha preocupación a la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud", comenzó el dueño de la casa.

De esta forma, comunicó su decisión: "Exijo que, a partir de este momento, retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama. Además, quiero decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más". Además, lamentó el comportamiento de los participantes: "Me apena que no confíen unos en otros, que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos, que prime la mezquindad y el egoísmo".

También los responsabilizó por el mal olor con el que conviven y del que ellos mismos se quejan: "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado". Y puso un ultimátum: "Tienen 15 minutos, reitero, 15 minutos, para retirar todo lo que está escondido y llevarlo a lugares propicios para su conservación. Los estaré observando", cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

"Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo

Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas

Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios

"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Vélez

VIDEO. ¡Aguante, Gimnasia! El Lobo le ganó a Vélez y está en Cuartos de Final

Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo

Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso
Últimas noticias de Espectáculos

Reapareció Pergolini tras la muerte de su madre: el emotivo mensaje del conductor

VIDEO. Tensión en vivo: fuerte cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga

Insólito: el tatuador de Duki lo denunció por usar sus dibujos sin autorización

Camino al altar: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso con una romántica declaración de amor
La Ciudad
Un poste a punto de caerse en Gonnet
La UNLP será sede de una maratón de programación de mujeres: requisitos y dónde anotarse
Una cuadra de Villa Elisa está “intransitable”
“No entran ni ambulancias” en un barrio de La Plata
Tensión universitaria: clases públicas en la Facultad de Artes a horas de una nueva Marcha Federal
Deportes
Sin margen para el lamento: Estudiantes regresa el miércoles con el chip de la Libertadores activado
Gimnasia no tiene respiro: volvió de Liniers y ya piensa en los cuartos de final ante River
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs River por los cuartos de final del Torneo Apertura
El platense Tirante dio el golpe en Roma: derrotó al N.º 12 del mundo y jugará los octavos de final
"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez
Información General
Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Desafiaron el mar en plena ciclogénesis y debieron ser rescatados
Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Policiales
Destrozaron la puerta de una casa en La Plata, entraron a robar y cayeron en su intento de fuga
VIDEO.- Villa Elvira: detuvieron a dos "mecheras" tras un robo en un polirubro de 7 y 76
Dos hermanos cayeron tras un brutal ataque y robo a un joven en un barrio cerrado de Hernández
VIDEO.- Tolosa, al rojo vivo: un nuevo robo encendió el reclamo de los vecinos por la inseguridad
Adorni, más complicado: la Justicia analiza convocarlo en la causa por los vuelos privados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla