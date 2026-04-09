Sin descanso, el Pincha centra el foco en Unión

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Tras el partido ante Independiente Medellín en Colombia, el plantel albirrojo estará regresando a la Ciudad de La Plata, para cambiar el chip copero, y centrarse en el compromiso del sábado ante Unión de Santa Fe en el Estadio UNO por el Torneo Apertura.
El plantel retornará a las práscticas en las instalaciones en el Country Club de City Bell, que a contrarreloj buscará preparar el partido ante el conjunto del Litoral. Con este panorama apretado, todo indica que el entrenador optará por realizar una rotación en el equipo titular, buscando dosificar cargas y evitar sobrecargas físicas en un calendario exigente. La seguidilla de partidos obliga a administrar energías, más aún teniendo en cuenta que, tras el duelo ante el Tatengue del 11 de abril, el Pincha deberá volver rápidamente a la acción por la Copa, cuando reciba a Cusco FC el martes a las 19 en el Jorge Luis Hirschi.
La agenda es cargada para los dirigidos técnicamente por Alexander Medina, que transitan un mes de varios compromisos, atendiendo los dos frentes. En este contexto, disputará cinco partidos en dieciocho días. Aunque en la semana del 18 tendrá semana completa debido al parate en la Copa Libertadores.
Así, entre viajes, recuperación y pocos entrenamientos, Estudiantes afronta un tramo clave de la temporada donde cada decisión del cuerpo técnico será determinante.
Sábado 11: recibe a Unión de Santa Fe en el Estadio UNO desde las 17.15.
Martes 14: en La Plata, juega ante Cusco FC por la segunda fecha de la Copa Libertadores a partir de las 19.
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Sábado 18: visita en Alta Gracia a Instituto por el Apertura a las 17.15.
Sábado 25: se mide ante Talleres a las 17 en el Jorge Luis Hirschi por el torneo doméstico.
Miércoles 29: nuevamente en Tierra de Campeones, se mide ante Flamengo a partir de las 21.30.
POR MES*
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