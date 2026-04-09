Cetré volvió a Medellín y recibió una gran ovación

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Edwuin Cetré volvió a pisar Medellín luego de tiempo, y a pesar de estar en la vereda de enfrente, los hinchas del Rojo Paisa lo llenaron de elogios en la previa del partido de anoche ante Estudiantes.
En esta sintonía, en una recorrida de EL DIA por las calles de la Ciudad de la eterna primavera, los simpatizantes de Independiente se conmovieron al expresarse acerca de su compatriota, que lo consideraron un jugador clave y querido.
“Un jugador demasiado honesto, se ganó el cariño de la hinchada por su entrega, por sus goles y por su simpatía”, expresó uno de los simpatizantes, resumiendo el sentimiento generalizado.
Cetré, que tuvo un paso destacado durante el segundo semestre de 2023, dejó una huella profunda en la Institución colombiana. “Es de los mejores recuerdos que tenemos. Lo estamos esperando para que vuelva algún día”, agregaron.
Las cualidades del atacante fueron otro de los puntos más mencionados: su velocidad, su picardía y su compromiso dentro del campo de juego. “Tenía mucha entrega y una gran comunión con la hinchada”, señalaron. Incluso, varios reconocieron que su salida todavía se siente: “Yo lo extrañé mucho”, confesó otro fanático del DIM.
Pero el reconocimiento va más allá de lo futbolístico. Para muchos, Cetré alcanzó un estatus especial en poco tiempo: “Para nosotros es un ídolo. En seis meses demostró lo que representa para un equipo”.
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Ya dentro del campo de juego, y en el momento en el cual los futbolistas saltaron al verde césped, los hinchas del conjunto colombiano lo recibieron con una cálida ovación. De esa manera, los simpatizantes le agradecieron el trabajo realizado en el Club, donde disputó 66 partidos y convirtió 21 goles, durante más de un año.
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