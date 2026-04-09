Gran Hermano | Andrea del Boca ensangrentada: filtran el video del polémico momento

La producción de Gran Hermano Generación Dorada tomó la decisión de emitir la toma del video donde se ve a Andrea del Boca ensangrentada, con la pérdida de dos dientes luego de caer de cabeza al piso.

Según aseguraron allegados a Telefe, la decisión de mostrar anoche la imagen tuvo dos motivos: uno el rating y otro mostrar que no era mentira el golpe que se pegó la actriz.

GH: Andrea del Boca ensangrentada

Un momento de fuerte preocupación se vivió en Gran Hermano luego de que Andrea del Boca protagonizara un accidente dentro de la casa que derivó en su salida del programa.

Según se pudo ver en la emisión, la producción mostró una imagen de la actriz ensangrentada tras sufrir una caída, lo que generó conmoción tanto entre sus compañeros como en el público. El episodio obligó a una rápida intervención médica y, posteriormente, se tomó la decisión de que abandonara el reality para priorizar su salud.