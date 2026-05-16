Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este sábado 16 de mayo en el diario EL DIA

Cómo jugar y lo que hay que saber

Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este sábado 16 de mayo en el diario EL DIA
16 de Mayo de 2026 | 07:05

Escuchar esta nota

Súper Cartonazo ya se juega por $2.000.000. Tras la entrega de la tarjeta el pasado jueves, comenzaron a salir los números para cotejar y ganar. Cabe recordar que la ronda que cerró el martes pasado quedó vacante por lo que se conformó un nuevo pozo millonario para los lectores que se suman semana tras semana en este juego.

Esta es la tanda publicada este sábado 16 de mayo:

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Protesta frente al San Martín

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas

Participar es sencillo. Con la tarjeta que se entrega hoy con la edición impresa, los lectores empiezan a cotejar los números que se publican desde el viernes en la edición de papel y en eldia.com.

El cartón tiene 15 números, del 00 al 89, y en cada edición de EL DIA, entre el viernes y el martes próximo se publican 10 números que hay que comparar con la tarjeta que tiene el lector.

Si al llegar el martes próximo los lectores tienen las 15 coincidencias se transforman en ganadores del juego.

En caso de que haya más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales.

Los ganadores deben acreditar tal condición llamando al 412-0101 y presentándose en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815. Numerosos lectores ganaron premios millonarios, que destinaron a distintos objetivos: viajes, arreglar la casa o pagar deudas, entre otras opciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: yoga, clases de baile, cursos y talleres para jubilados, peña y convocatoria para artistas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

VIDEO. Hubo un triple choque y le echan la culpa a un pozo

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más

El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios

Flamengo llega golpeado al cruce con Estudiantes: fue eliminado en 16avos de la Copa de Brasil

Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
+ Leidas

Pesar por el fallecimiento del exjuez Juan Carlos Bruni

Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local

VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle

VIDEO. Protesta frente al San Martín

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

YPF presentó un proyecto RIGI récord por US$25.000 millones

Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 16 de mayo 2026

Sábado gris y con chances de lluvia en La Plata: cómo seguirá el tiempo el fin de semana

VIDEO. Protesta frente al San Martín

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
Deportes
Estudiantes afina detalles para visitar al Mengao
¿Mete Pata?
El plantel fue liberado hasta el 15 de junio
Los juveniles triperos enfrentan a Riestra
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
Policiales
Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
Explotación infantil y trata laboral en La Plata
Fue a jugar al pádel y a la salida lo encañonaron
Entró por salame y pan, pero terminó asaltado
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco
“La tortuga de Darwin”: la ingeniosa comedia que reimagina la evolución
Doctor Solari: la UBA le otorgó al Indio el título Honoris Causa: “Me pone muy feliz”, dijo
“Me hace mucho bien”: Tinelli, súper enamorado, se tiró de nuevo a la pileta del amor
Información General
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut
Salud digital: las recetas, ahora en el celular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla