Guillermo Trama y un encuentro de lujo en el aeropuerto

Instantes antes de emprender el viaje a Perú, en el aeropuerto de Ezeiza, la delegación de Estudiantes se encontró con el histórico Guillermo Trama, bicampeón con el Pincha en los Torneos Metropolitano 1982 y Nacional 1983. Además, marcó 41 goles en 182 partidos disputados.

Tras el encuentro, parte del plantel, contando utileros, cuerpo técnico y médicos, además de Carillo posaron en una foto con Trama.