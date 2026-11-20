Pastizales altos, calles sin asfaltar que se convierten en verdaderos caminos de barro cada vez que llueve, falta de luminarias y una creciente preocupación por la inseguridad y la presencia de la droga. Así es la realidad que atraviesan diariamente los vecinos del barrio La Emilia, ubicado en inmediaciones de 179 y 527, en Melchor Romero, al oeste de La Plata.

En medio de un escenario marcado por la violencia narco que golpea a distintos sectores de la Región, las familias de esta barriada conviven con el temor a los robos y con una serie de dificultades que condicionan su calidad de vida.

El panorama que describen los frentistas refleja una problemática que excede lo estrictamente policial. A la inseguridad se suman las deficiencias en infraestructura, las dificultades para acceder al transporte público y la falta de servicios básicos.

En una entrevista con el móvil de EL DÍA que se acercó hasta el barrio, Natalia, comentó: "Las calles parece una selva realmente, los vecinos compran escombros para poder salir de sus casas porque no entra la policía, la ambulancia, bomberos, ni los recolectores de basura. Cuando llueve, los chicos no pueden ir a la escuela, porque hay todo barro. Este año fue mejorando el tema de la luz porque nos pusieron el trasformador, el tema que se enganchó mucha gente, salta y nos quedamos sin luz a la noche".

Sobre el tema de la inseguridad y los allanamientos que ocurrieron en las últimas horas, explicó: "Es un tema muy potente la inseguridad, el otro día una vecina se fue a llevar a la nena al colegio y le habían entrado por la ventana a robar. Realmente no roban por hambre, roban para la droga y es una lastima como se están estropeando los pibes en el barrio, yo interné a mi hermano por ese tema, está muy complicado el barrio".

"El oeste llega hasta la avenida 520 y 179, queremos que llegue hasta 526, porque todos caminamos muchas cuadras, transpiramos, nos mojamos, etc. Fuimos a hablar a la empresa, hay que elevar la nota a la torre, nosotros solo queremos que llegue el micro unas cuadras más. Es imposible todo en el barrio", explicó la mujer a este medio.

La inseguridad y la droga, una preocupación permanente

La presencia de la droga y los reiterados hechos de inseguridad forman parte de las principales preocupaciones de quienes viven en La Emilia. El miedo se instaló en la rutina de las familias, que aseguran sentirse expuestas a cualquier hora del día.

Salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o regresar al hogar después de una extensa jornada laboral son actividades cotidianas que hoy están atravesadas por la incertidumbre.

La falta de iluminación y los terrenos con pastizales altos profundizan esa sensación de vulnerabilidad. Por eso, además de reclamar mayor seguridad, los vecinos consideran indispensable mejorar las condiciones generales del barrio.

Una guerra narco que no da tregua

La preocupación de los vecinos no es ajena a los últimos episodios de violencia registrados en Melchor Romero. Tal como informó EL DÍA, este jueves un allanamiento realizado en inmediaciones de 177 y 531 terminó con un enfrentamiento armado entre efectivos policiales y sospechosos de integrar una banda vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento, varios de los implicados escaparon por la zona de una cantera y efectuaron disparos contra los uniformados. En el lugar fue aprehendida una joven de 19 años y se secuestraron más de 350 gramos de cocaína, balanzas de precisión, armas y dinero en efectivo.

El episodio se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente en Altos de San Lorenzo y Ensenada, donde también se investigan posibles vínculos con el narcomenudeo.

En ese contexto, los habitantes de La Emilia reclaman poder vivir con tranquilidad, sin el temor constante de quedar expuestos a situaciones de violencia.

Calles intransitables, oscuridad y pastizales altos

Más allá de la inseguridad, una recorrida por el barrio permite advertir las dificultades que enfrentan sus habitantes en materia de infraestructura urbana.

Las calles de tierra se vuelven prácticamente intransitables durante las jornadas de lluvia. El barro complica tanto la circulación vehicular como el desplazamiento de los peatones, especialmente de aquellos que deben salir diariamente a trabajar o estudiar.

Otro de los reclamos está relacionado con la falta de luminarias. Cuando cae el sol, distintos sectores del barrio quedan sumidos en la oscuridad, una situación que incrementa la preocupación por los robos.

A ello se suma la presencia de pastizales altos, por lo que los frentistas solicitan tareas de mantenimiento, desmalezamiento y limpieza en diferentes puntos de la barriada.

El micro oeste, otro de los grandes reclamos del barrio

Entre las necesidades más urgentes que plantearon los vecinos a EL DÍA aparece la extensión del recorrido del transporte público.

Concretamente, solicitan que los ramales de la línea Oeste (17 y 65) pertenecientes a la empresa Nueve de Julio, dejen de iniciar y finalizar sus recorridos en 179 y 520 y puedan extenderse hasta la intersección de 179 y 526.

Se trata de apenas seis cuadras que, para numerosas familias, representarían un cambio significativo en su vida cotidiana.

En el barrio viven muchos chicos que deben asistir a establecimientos educativos y trabajadores que diariamente tienen que trasladarse hacia diferentes puntos de la Ciudad.

La distancia hasta la parada del colectivo, sumada a las malas condiciones de las calles, la escasa iluminación y el temor a sufrir un asalto, convierte ese trayecto en una dificultad adicional.

El pedido de los vecinos apunta a que las autoridades competentes y la empresa de transporte evalúen la posibilidad de modificar el recorrido para acercar el servicio a las familias del sector.

El pedido de un barrio que quiere vivir mejor

Mayor presencia policial, iluminación, mejorado de calles, desmalezamiento y acceso al transporte público son algunos de los principales reclamos que se escuchan en La Emilia.

Lejos de pedir grandes obras, los habitantes plantean la necesidad de contar con condiciones básicas que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad y tranquilidad.

Mientras la violencia vinculada al narcotráfico continúa encendiendo las alarmas en distintos puntos de la periferia platense, en este sector de Melchor Romero esperan respuestas concretas.

Detrás de cada reclamo hay familias, trabajadores, estudiantes y vecinos que buscan algo tan elemental como poder salir de sus casas sin miedo y regresar a ellas con tranquilidad.