El juicio a La Toretto de La Plata entra en la etapa clave: alegatos y la definición de la condena

El proceso contra Felicitas Alvite por la muerte de Walter Armand entra en su cuenta regresiva procesal de cara al 24 de noviembre, fecha fijada para los alegatos de cierre. En el centro del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, persiste la encrucijada sobre la calificación del hecho: si se encuadra bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de hasta 25 años de prisión, o si responde a un delito culposo.

La hipótesis del dolo eventual encuentra su eje en la acusación encabezada por el Ministerio Público Fiscal —a cargo de Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet— y los letrados del particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

La querella remarca que el informe técnico del perito Andrés Raggio constató una velocidad de impacto de entre 82 y 85 km/h, precedida por el franqueo de seis semáforos en rojo a lo largo de la avenida 13. Para la representación de los allegados a la víctima, no se trató de una simple imprudencia al volante sino de una conducta consciente donde se asumió el riesgo de provocar una tragedia. "Cuando se traspasan seis semáforos en rojo a esa velocidad, hay una decisión que nos deja en condiciones de acusar por dolo eventual", fundamentó Améndola.

Por el contrario, el bloque defensivo integrado por Santiago Irisarri, Flavio Gliemmo y Luisina Gliemmo sostiene que los elementos volcados en el debate descartan la intención eventual y respaldan una escala penal menor. Irisarri volvió a poner el foco en la exposición pericial al subrayar que el propio especialista en accidentología acreditó que Alvite realizó acciones objetivas de frenado y desvío para intentar esquivar la moto.

Desde la perspectiva de los defensores, estas maniobras evasivas demuestran que la joven no se representó ni aceptó el resultado fatal, sino que intentó evitar la colisión hasta el último instante.

A su vez, la defensa buscó contrarrestar el informe de la Asesoría Pericial presentado por la psiquiatra María Celia Rodríguez —quien había calificado la postura de Alvite como exculpatoria y orientada a su imagen de influencer—. Tras la difusión de fotografías de la imputada celebrando un cumpleaños con otras internas durante su detención, el letrado sostuvo que las imágenes ponen de manifiesto un supuesto sesgo en la evaluación clínica, asegurando que su clienta aún conserva vínculo con sus excompañeras y que "desde un primer momento reconoció que manejaba y que provocó la muerte".

El rechazo de la familia frente a las disculpas

Los planteos de la defensa y las muestras de arrepentimiento pronunciadas por la joven al inicio de las audiencias no modificaron la postura de la familia Armand. Milton, hermano de la víctima, reiteró el rechazo hacia las disculpas expresadas ante los jueces al catalogarlas como una estrategia armada para morigerar la situación procesal.

Con las pruebas técnicas y los contrapuntos sobre la mesa, la decisión final quedará bajo la órbita de los magistrados platenses, quienes deberán determinar en su sentencia si la conducta registrada aquella madrugada del 12 de abril de 2024 reúne los requisitos jurídicos para aplicar la figura del dolo eventual o si se encuadra en una imprudencia culposa.