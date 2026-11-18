La investigación de la llamada “Mafia China” en La Plata tiene entre sus capítulos estelares la cinematográfica fuga de Ke Deqiang de la comisaría primera, ocurrida el 19 de mayo de 2022. El episodio abrió una pesquisa sobre las circunstancias de la evasión y posibles vínculos con integrantes de la Policía bonaerense.

El entonces comisario a cargo de la dependencia, Julio Del Dago, fue inmediatamente desplazado y varios efectivos quedaron bajo investigación.

Según la hipótesis judicial, Deqiang también habría tenido un papel central en una estructura dedicada a extorsionar y amenazar a comerciantes de la comunidad china.

Uno de los episodios investigados ocurrió en agosto de 2020, cuando un grupo de hombres armados habría irrumpido en el supermercado “Emanuel”, amenazado a sus responsables y exigido dinero a cambio de protección.

La acusación sostiene que posteriormente regresaron al comercio y protagonizaron nuevos hechos de violencia y destrozos.

La pesquisa también abarcó presuntas maniobras relacionadas con el juego clandestino, préstamos usurarios, tráfico de armas y gestiones irregulares para conseguir habilitaciones comerciales.

Los investigadores buscaron establecer, además, posibles conexiones con funcionarios y otras personas que habrían facilitado el funcionamiento de la organización.

El 14 de agosto de 2026 se realizaron 15 allanamientos en distintos puntos de La Plata, entre ellos Villa Elvira y Gonnet, además de procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los operativos se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.