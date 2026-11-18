La investigación sobre la supuesta "mafia china" en La Plata sigue su curso y suma capítulos. Y una de las principales apuntadas en la causa judicial es Huang Yun, de 39 años y de origen chino. Pero... ¿quién es la mujer a la que la Justicia le puso el ojo en busca de determinar la existencia de una organización delictiva vinculada con comerciantes de la comunidad china en La Plata? Lo cierto es que su nombre tomó estado público tras los allanamientos realizados por la Policía Federal en agosto de 2026, aunque hasta ahora se conocían pocos detalles sobre su vida personal y su actividad laboral.

De acuerdo con la información incorporada a la resolución judicial que recientemente le concedió el arresto domiciliario, Huang Yun es madre de cuatro hijos, dos de los cuales residen en China y reciben asistencia económica de su parte. En Argentina mantiene una relación de pareja desde hace cinco años y cuenta con un domicilio familiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También administra un local comercial, actividad por la que registra ingresos legítimos, según las comprobaciones valoradas por la Justicia.

Otro dato establecido durante el proceso es que no registra antecedentes penales condenatorios ni pedidos de captura vigentes. Los informes incorporados al expediente también acreditaron su arraigo familiar y laboral, además de recoger referencias favorables de sus vecinos.

Su vinculación con la investigación

Huang Yun fue detenida durante los operativos realizados el 14 de agosto de 2026, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N.º 16 de La Plata. Según la hipótesis de la Fiscalía, habría formado parte de una organización presuntamente encabezada por Ke Deqiang, conocido como "Matías", quien había ocupado la presidencia de la Cámara de Comercio China local.

Los investigadores le atribuyen específicamente funciones relacionadas con la administración de actividades de juego clandestino y préstamos de dinero. De acuerdo con fragmentos del requerimiento judicial a los que accedió EL DIA, Huang Yun habría sido una persona de confianza de Ke Deqiang y le habría informado sobre el funcionamiento de partidas de cartas y ajedrez con apuestas. Estas afirmaciones corresponden a la acusación judicial y no constituyen hechos probados mediante una condena.

El pasado 17 de septiembre, el juez de Garantías Agustín Crispo convirtió su detención en prisión preventiva, al considerar que existían elementos para atribuirle provisionalmente la presunta coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada y juego clandestino, en concurso real.

Por qué recibió el arresto domiciliario

El 17 de noviembre, el mismo magistrado dispuso morigerar su prisión preventiva y autorizó que continuara detenida en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, bajo monitoreo electrónico. La decisión se produjo después de las presentaciones de su defensa y de la incorporación de informes personales, familiares y psicológicos.

El juez consideró especialmente su situación como madre y migrante, el sostenimiento económico de sus hijos, su arraigo comprobado y la ausencia de antecedentes penales condenatorios. La resolución también contempló que los riesgos procesales podían ser controlados mediante medidas menos restrictivas que la permanencia en una unidad penitenciaria.

La medida no constituye una excarcelación ni modifica las imputaciones que enfrenta. Huang Yun continuará sometida al proceso penal y deberá cumplir las condiciones impuestas por la Justicia.