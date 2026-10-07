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Nuevo operativo contra Uber, DiDi y Cabify en la Terminal de La Plata: secuestraron autos

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y estuvo a cargo de agentes de Control Urbano, con apoyo de efectivos de la Policía. Los controles apuntaron a vehículos que trabajan mediante aplicaciones de transporte.

Por Redacción

Un nuevo operativo contra vehículos que trabajan mediante aplicaciones de transporte se llevó adelante en las inmediaciones de la Terminal de Micros de La Plata ubicada en 42 entre 2 y 3, donde fueron secuestrados automóviles vinculados a plataformas como Uber, DiDi y Cabify.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de Control Urbano, con participación de efectivos de la Policía, quienes realizaron controles sobre los vehículos que circulaban y permanecían en la zona de la terminal.

Durante el operativo, los inspectores verificaron la documentación de los conductores y de los automóviles y detectaron unidades que, según se indicó, se encontraban realizando viajes mediante aplicaciones sin contar con la habilitación correspondiente para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Los vehículos fueron retenidos y trasladados mediante grúas, en el marco de las actuaciones labradas por los organismos de control.

Una disputa que se profundiza

El nuevo procedimiento se da en medio de una creciente disputa entre los conductores de aplicaciones y los sectores tradicionales del transporte de pasajeros en La Plata.

En septiembre, los taxistas realizaron una movilización y reclamaron al Municipio que profundizara los controles contra Uber, DiDi y Cabify. Tras ese reclamo, la Comuna anunció que reforzaría los operativos en puntos estratégicos, entre ellos la Terminal de Micros, la Estación de Trenes y las inmediaciones de hospitales.

Días después, un operativo en la zona de la Estación de Trenes terminó con 15 vehículos secuestrados, según informó la Municipalidad: siete correspondían a Uber, seis a DiDi y uno a Cabify, mientras que los conductores de aplicaciones cuestionaron los procedimientos y reclamaron una regulación de la actividad.

Ahora, la Terminal de Micros vuelve a quedar en el centro de los controles, en una pelea que enfrenta a taxistas y remiseros con los conductores que utilizan plataformas digitales para trabajar y que todavía mantiene abierta la discusión sobre la regulación de este tipo de transporte en la ciudad.

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