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Protesta y caos de tránsito en pleno centro de La Plata por una marcha de la UOCRA

La protesta comenzó pasadas las 10 en Plaza San Martín, con un corte sobre calle 6 y diagonal 80. Los manifestantes tienen previsto marchar hacia los Tribunales Federales, en 8 y 50, para continuar con el reclamo.

Por Redacción

Una protesta con corte de tránsito se inició pasadas las 10 de este viernes en pleno centro de La Plata para reclamar la liberación de Iván Tobar. La manifestación comenzó en las inmediaciones de Plaza San Martín, sobre calle 6 y diagonal 80, y tiene previsto avanzar hacia los Tribunales Federales de 8 y 50.

La movilización genera complicaciones para circular por la zona céntrica, en un sector de importante movimiento vehicular y peatonal. El reclamo continuará con una marcha hacia la sede judicial federal, donde los manifestantes buscarán visibilizar su pedido.

Cómo será la movilización

De acuerdo con la convocatoria, la concentración inicial se desarrolla en Plaza San Martín y luego los participantes se trasladarán hasta los tribunales ubicados en la esquina de 8 y 50.

El eje de la protesta es el pedido de liberación de Iván Tobar. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la cantidad de personas que participan ni sobre el tiempo que permanecerá interrumpido el tránsito.

Se recomienda a los automovilistas que circulen por el centro platense prestar atención a los desvíos y buscar vías alternativas mientras se desarrolla la manifestación.

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