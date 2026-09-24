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Gira en Shanghai

Alak acordó en China asistencia internacional para el Aeropuerto de La Plata y cámaras de frío

El intendente suscribió un Memorando de Entendimiento con Xiamen ITC Group para asistencia en infraestructura logística, cadena de frío y el desarrollo del hub de carga del Aeropuerto La Plata

Alak firmó en China nuevos convenios para traer inversiones

Por Redacción

El intendente municipal de La Plata, Julio Alak, firmó este jueves en Shanghai un Memorandum de Entendimiento (MOU) con el titular de Xiamen ITC Group.Co, Rong Kunming, un grupo estatal con actividad en comercio internacional, diseño de aeropuertos, gestión de cadenas de suministro, logística e inversiones. 

"Este acuerdo es un paso muy importante que abre nuevas oportunidades para la ciudad. Establecer un vínculo de cooperación con un grupo de escala mundial nos permite pensar el desarrollo de nuestra infraestructura logística con una mirada de futuro y con estándares internacionales", expresó Alak.

Siendo una de las 500 empresas más grandes del mundo, su actividad comprende transporte marítimo, almacenamiento, transporte terrestre, operaciones aduaneras y gestión de cadenas de suministro. También desarrolla soluciones de digitalización, logística inteligente y almacenamiento inteligente.

El convenio suscrito establece un marco de cooperación destinado a brindar asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura logística, incluyendo el potencial desarrollo del hub de carga multimodal del Aeropuerto La Plata.

Asimismo, se acordaron canales de cooperación para el desarrollo de infraestructura de cadena de frío, incluyendo cámaras frigoríficas y logística refrigeradas, destinada al sector frutihortícola platense. Por último, la empresa ofreció el desarrollo de una ronda de inversores chinos interesados en proyectos estratégicos para la  ciudad.

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