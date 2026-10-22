La visita de Javier Milei a España quedó reflejada en las portadas de los principales diarios del país europeo, con una cobertura atravesada por la polémica política, los cruces con la prensa y la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los medios destacaron especialmente los ataques del mandatario argentino al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y las repercusiones de su presencia en plena precampaña electoral.

El País, El Mundo, La Vanguardia y La Razón fueron algunos de los medios que llevaron al Presidente a sus tapas, aunque con enfoques diferentes sobre su paso por Madrid.

El diario El País tituló “Milei agita el 29-N con insultos a Sánchez y abrazos a Ayuso”. La publicación puso el foco en las declaraciones del mandatario argentino contra el dirigente socialista y en la fotografía del encuentro con la presidenta madrileña. También destacó que la visita se produjo en medio de la campaña para las elecciones españolas del 29 de noviembre y que el Partido Socialista Obrero Español aprovechó la controversia para impulsar su mensaje electoral.

El Mundo también hizo hincapié en el enfrentamiento con Sánchez. El periódico señaló que Milei irrumpió en la precampaña con un choque frontal contra el jefe del Gobierno, a quien calificó de “dictador”, “delincuente” y “ladrón”. Al igual que El País, eligió la imagen del abrazo entre el presidente argentino y Díaz Ayuso para ilustrar la cobertura.

Por su parte, La Vanguardia tituló “Milei irrumpe en el 29-N: llama a Sánchez ‘dictador’”. El diario catalán resaltó el impacto político de la visita y las ausencias de los principales dirigentes de la derecha española: Santiago Abascal, de Vox, y Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular. Abascal mantuvo una comunicación por videollamada con Milei, mientras que Feijóo no participó de ningún encuentro con el mandatario argentino.

La Razón eligió una perspectiva diferente y centró su cobertura en la relación entre Milei y Ayuso. “Ayuso refuerza su perfil con Milei y pone el foco en el voto exterior”, fue el título publicado por el periódico, que destacó el encuentro privado entre ambos dirigentes y los temas que abordaron durante la reunión.

Entre ellos estuvieron la situación política y económica de ambos países, el papel de las clases medias y la posibilidad de que Ayuso vuelva a visitar la Argentina. La presidenta madrileña también invitó a Milei a participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre en Madrid.

La cobertura no se limitó a esos cuatro periódicos. El Diario.es puso el acento en los ataques del Presidente a los periodistas y en la repercusión política de sus declaraciones. Su título fue “Los insultos de Milei a los periodistas por preguntarle lo que no le gusta”. Además, destacó la reacción del presidente Sánchez, quien respondió indirectamente a Milei al escuchar una canción de Lali Espósito, y las protestas de estudiantes universitarios contra la visita.

ABC, en cambio, destacó la sintonía entre Milei y Ayuso. El diario tituló “Ayuso y Milei escenifican su buena sinfonía durante una reunión de dos horas en Madrid”, con una mirada centrada en la afinidad entre ambos dirigentes y en el encuentro que mantuvieron en la capital española.

El periódico Público también puso el foco en la controversia por los insultos y recogió las críticas de integrantes del Gobierno español. Entre ellas, las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien cuestionó la actitud del Partido Popular y Vox frente a la visita del mandatario argentino.

La relación de Milei con la prensa española también tuvo un lugar central en la cobertura. Durante su visita, el Presidente descalificó a una periodista de la Cadena SER que le preguntó si su presencia resultaba incómoda para el Partido Popular y Vox. “Corta intelectualmente” y “miserables políticos” fueron algunas de las expresiones que utilizó para responderle.