Milei volvió a criticar a Pedro Sánchez: lo acusó de “ladrón”

El presidente Javier Milei volvió a calificar de “ladrón” a su par español, Pedro Sánchez, lo acusó de interferir en la Justicia y ratificó que continuará enfrentando al socialismo en España, al advertir: “Yo voy a morir con las botas puestas”.

Las declaraciones fueron formuladas durante una entrevista concedida en Madrid, después de la visita en la que el mandatario argentino protagonizó nuevos enfrentamientos con el Gobierno español.

“Pedro Sánchez no es más que un kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea. Y eso es malo para todos”, sostuvo Milei al ser consultado sobre las próximas elecciones españolas.

El jefe de Estado profundizó sus cuestionamientos al presidente del Gobierno español y lo acusó de corrupción y de intentar condicionar el funcionamiento del Poder Judicial. “De hecho, Sánchez es un ladrón, tiene cientos de causas de corrupción y está todo el día tratando de interferir en la Justicia, por justamente los problemas que tiene, los problemas que tiene con su mujer”, afirmó.

Milei también calificó a Sánchez de “liberticida” y cuestionó su forma de ejercer el poder. “Y claramente Sánchez es un liberticida. La forma en la cual gobierna, controla el Congreso y controla el Poder Judicial, tiene todas las características de un líder autoritario”, expresó.

El mandatario argentino defendió su participación en el debate político español y rechazó que sus declaraciones respondan a cálculos electorales o intereses partidarios. “Yo no hago estas cosas por cálculo político, por rédito político, yo no estoy en esa miseria”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que considera una obligación combatir las ideas socialistas en cualquier país y sostuvo que existe una coordinación internacional entre las distintas expresiones de esa corriente política.

“Las cosas que hace Pedro Sánchez en España son las mismas aberraciones que hicieron los Kirchner en Argentina”, manifestó. Milei también respondió a quienes sostienen que sus intervenciones en España podrían beneficiar electoralmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Bueno, entonces que lo festejen. De vuelta, que digan lo que quieran, a mí me parecen intrascendentes”, señaló. Y agregó: “Así que lo que diga el Partido Socialista Español y lo que digan sus esclavos de los medios me tiene absolutamente sin cuidado”.

Durante la entrevista, Milei también se refirió al cruce que mantuvo con una periodista española, a quien cuestionó por el contenido de una pregunta. “No, no tuve ningún altercado, digamos, o sea, ella me preguntó, yo le contesté, y como no le gustó lo que le contesté, dice que no me gustó lo que me preguntó”, explicó.

El jefe de Estado defendió su derecho a responder con dureza cuando considera que una pregunta contiene cuestionamientos ideológicos. “Si vos me hacés una pregunta estúpida, te lo voy a decir”, afirmó.

Milei sostuvo que España atraviesa un momento decisivo y advirtió sobre lo que considera el riesgo de un avance político semejante al del kirchnerismo argentino o al chavismo venezolano. “Yo creo que España está frente a un momento bisagra que merece tener una defensa de las ideas de la libertad”, expresó.

En el tramo final de la entrevista, rechazó modificar su discurso frente a las críticas y cuestionó lo que denominó la sensibilidad de los sectores socialistas ante sus respuestas. “Lo que pasa es que mucha gente de cristal, a los socialistas les contestás y enseguida se ofenden”, sostuvo.