Sin decirlo, Milei y Kicillof se mostraron como candidatos en Nueva York, con la economía de fondo

La disputa por el futuro político de la Argentina sumó un nuevo escenario, tan inesperado como influyente: Nueva York. Aunque ambos protagonistas insisten en negar que estén en plena campaña, tanto el presidente Javier Milei como el gobernador Axel Kicillof aplicaron al pie de la letra los manuales de los precandidatos presidenciales, trasladando la polarización doméstica al corazón financiero global.

La incursión prematura de los principales referentes oficialista y opositor dejó en evidencia que el calendario electoral ya condiciona la economía real. Inversores y fondos de inversión aseguraron que el año financiero para el país prácticamente se cerró, a la espera de que se disipe la incertidumbre política. Este clima de cautela internacional coincide con un repunte en el riesgo país (que trepó más del 40% en un mes) y la preocupación por datos macroeconómicos locales, como el reciente repunte de la pobreza y los interrogantes sobre la actividad económica.

Lejos de aplacar las dudas de los mercados frente a la volatilidad política, Milei maximizó el riesgo electoral durante su estadía en Nueva York. En una agenda que incluyó reuniones con banqueros, su participación en la ONU y la recepción de un premio vinculado a su alineamiento con Israel, el mandatario ratificó su confrontación directa.

En uno de sus cruces más comentados, el Presidente fustigó al gobernador bonaerense al atribuirle la suba del riesgo país, al tiempo que estiró hacia 2028 el horizonte temporal en el que los ciudadanos percibirán los beneficios palpables de su plan económico. Pese a que la mayoría de los ejecutivos salieron conformes de sus encuentros con el libertario, analistas señalaron que Milei optó por trasladar ante los inversores extranjeros su clásica dicotomía de campaña: apelar al voto por "espanto" ante cualquier alternativa de cambio radical.

En la vereda de enfrente, Kicillof aprovechó su primera gran vidriera internacional como precandidato para intentar despejar fantasmas ante inversores, mostrándose cauto y fiscalmente responsable. Sin embargo, no eludió el choque político: cuestionó con dureza los fundamentos de la macroeconomía actual y atribuyó el nerviosismo financiero a los pesados vencimientos de deuda previstos para el próximo año.

Uno de los puntos más álgidos de su paso por Nueva York fue su reunión con referentes socialdemócratas como el alcalde Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Si bien la foto buscó posicionarlo como un interlocutor de peso global, el encuentro generó divisiones y alimentó recelos entre los inversores más conservadores, quienes señalaron que el gobernador aún mantiene un perfil programático impreciso y evita dar definiciones concretas sobre un eventual plan de gobierno.

La presentación neoyorquina de ambos dirigentes confirma que la carrera hacia 2027 ya está en marcha, obligándolos a rendir examen ante un tribunal ampliado que incluye no sólo al electorado y a los poderes locales, sino también a los tomadores de decisiones globales.

Mientras tanto, al interior del peronismo, Kicillof equilibra su proyección nacional bajo el escrutinio de los sectores más duros del kirchnerismo, mientras que en el oficialismo y espacios alternativos (como los recientes movimientos de Patricia Bullrich en busca de una opción de "continuidad con cambio") observan cómo la anticipación de la pugna electoral enfría la economía local, consolidando un panorama de alta incertidumbre donde nadie está dispuesto a arriesgar de más.