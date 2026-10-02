El Gobierno afirma que Milei regresa con anuncios de inversiones por 27 mil millones de dólares

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, destacó anuncios de inversión por 27.000 millones de dólares durante la Argentina Week en París y afirmó que las jornadas pusieron al país “en el centro” ante empresarios europeos.

Sielecki realizó un balance de las actividades a través de una publicación en X, en la que atribuyó los resultados a “la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”.

Según detalló, la agenda incluyó dos días y medio de actividades y diez eventos, con la participación de Milei, integrantes del Gobierno nacional, 13 gobernadores y empresarios argentinos.

El diplomático señaló que la sesión central se desarrolló en la sede de la OCDE ante unos 500 CEOs europeos, con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, al frente de la delegación económica. Durante ese encuentro, Caputo sostuvo: “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”.

Entre los anuncios mencionados por Sielecki, Total presentó proyectos de inversión por 10 mil millones de dólares en Neuquén y Tierra del Fuego, mientras que Pluspetrol y GyP anunciaron 12.400 millones de dólares destinados a continuar el desarrollo de Vaca Muerta.

Además, Eramet comunicó su intención de ampliar el proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta, con una inversión de 350 millones de dólares, mientras que PAE y la francesa SNF anunciaron 1.200 millones de dólares para Cerro Dragón, en Chubut.

Glencore, por su parte, anunció 4.000 millones de dólares para Agua Rica, en Catamarca, de acuerdo con la publicación del embajador.

Sielecki también indicó que LVMH anunció un acuerdo para comprar Vicuña de Catamarca y una expansión de sus bodegas en Mendoza, mientras que Hitachi Group eligió a la Argentina para instalar su hub regional, con 2.000 puestos de trabajo. Huttopia, en tanto, anunció su desembarco en Mar Azul y otros destinos.

La agenda incluyó además paneles y reuniones con ejecutivos de compañías como Total, ENI, Danone, OCP, Santander, Eramet y Río Tinto y un encuentro de Milei con el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a gobernadores y empresarios de ambos países. Según Sielecki, fueron dos horas de “charla abierta y relacionamiento”.

El embajador también destacó actividades en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Agencia Internacional de Energía y la sede diplomática argentina, donde se realizó un encuentro tecnológico con 103 empresas del sector.

“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito”, afirmó Sielecki al cerrar su publicación.