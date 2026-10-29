El Gobierno se defiende y asegura que "no había impedimento" para que Bolsonaro ingresara al país

El Gobierno nacional nacional defendió el ingreso a la Argentina de Flávio Bolsonaro y aseguró que entró y salió del país "porque no había impedimento de Interpol", en medio de las fuertes críticas desde la oposición hacia la gestión del presidente Javier Milei. Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de una actividad en la ciudad de Rosario que compartió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Al respecto, el funcionario sostuvo que "como lo expresó la Dirección General de Migraciones, ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones". "No tenía impedimentos de Interpol", puntualizó.

Ante una consulta sobre las circunstancias del traslado, el jefe de Gabinete insistió en que las autoridades argentinas no registraron impedimentos legales para permitir el tránsito del senador brasileño. "Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil", sostuvo.

"Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento", agregó, al justificar la actuación de las autoridades nacionales.

La Policía Federal brasileña investiga las circunstancias que rodearon la fuga de Flávio Bolsonaro, quien ingresó a la Argentina al martes a la noche y partió dos horas más tarde en un vuelo privado, junto a su esposa y dos hijas, hacia Estados Unidos.

Desde Estados Unidos, Bolsonaro agradeció a Milei "por su coraje, su sentido de justicia y de legalidad". Bolsonaro huyó de Brasil luego perder las elecciones del domingo ante Lula, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero. Bolsonaro no reconoció su derrota electoral y desde Estados Unidos se autoproclamó "líder de Brasil".