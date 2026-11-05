La crisis bancaria de Paraguay golpea en Argentina: suspendieron a 1.000 trabajadores

La crisis financiera que atraviesa Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias en la Argentina. Alrededor de 1.000 trabajadores de IT Consultores SAECA (ITTI), una empresa tecnológica vinculada al Grupo Vázquez, fueron suspendidos por 30 días sin goce de sueldo. La medida alcanza a empleados que trabajan de manera remota desde el país y está relacionada con las dificultades que enfrenta la entidad bancaria.

Los trabajadores recibieron la notificación este jueves, sin que la empresa les hubiera anticipado la decisión. Según denunciaron, tampoco habían cobrado los salarios correspondientes a octubre y perdieron el acceso a los sistemas informáticos que utilizaban para desarrollar sus tareas.

ITTI presta servicios tecnológicos a Ueno Bank y a otras compañías del Grupo Vázquez, un conglomerado que reúne alrededor de 30 firmas. Una parte importante de su estructura laboral está radicada en la Argentina, donde los empleados están contratados bajo relación de dependencia a través de Kaitel SRL, la sociedad local creada para operar en el país.

La comunicación enviada al personal informó que la suspensión se extenderá durante 30 días corridos, desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Durante ese período, los trabajadores no deberán cumplir funciones y conservarán formalmente el vínculo laboral, pero no percibirán sus salarios. La empresa indicó que mantendrá la cobertura de medicina prepaga para los empleados y sus familias.

Mauricio Keorkis, uno de los trabajadores afectados, contó en diálogo con TN que son alrededor de 1.000 los argentinos que trabajan de manera remota para Ueno Bank desde hace tres años.

“Estamos en relación de dependencia con Kaitel SRL, una sociedad que el Grupo Vázquez abrió en Argentina para justamente tenernos en relación de dependencia. Nos enteramos por los medios de comunicación de la situación de la empresa el martes por la mañana. No hubo comunicación oficial a los empleados hasta hoy al mediodía, donde mediante un email nos informan que vamos a entrar en suspensión de tareas, sin goce de sueldo, por 30 días”, explicó.

Qué tareas realizaban los empleados argentinos

Los trabajadores afectados cumplían funciones en distintas áreas de la estructura tecnológica de Ueno Bank. Entre ellas, el procesamiento de información sobre transacciones, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas bancarios y la actualización de la aplicación móvil.

También había equipos dedicados al seguimiento de productos y servicios financieros, como tarjetas de crédito, préstamos, transferencias, cuentas de ahorro e inversiones. Se trata de tareas vinculadas con el funcionamiento cotidiano de la entidad paraguaya.

La crisis de Ueno Bank en Paraguay

El conflicto tiene su origen en Paraguay, donde Ueno Bank quedó bajo intervención del Banco Central de ese país, en medio de cuestionamientos sobre su situación financiera. La entidad cuenta con una base cercana a los tres millones de clientes y su situación generó preocupación en el sistema financiero.

La crisis también alcanzó al Grupo Vázquez, propietario del banco y de ITTI. Su titular, Miguel Vázquez, permanece detenido junto con otros integrantes del directorio, en el marco de la investigación sobre la situación del conglomerado.

La suspensión de los trabajadores argentinos refleja cómo las dificultades de una entidad financiera paraguaya comenzaron a repercutir sobre una empresa tecnológica con operaciones en el país. Por ahora, la compañía fijó el 5 de diciembre como fecha prevista para el regreso a las actividades, aunque ese plazo podría modificarse de acuerdo con la evolución del conflicto.