La Iglesia celebró la sanción de la Ley contra la Ludopatía, algo que en los últimos había solicitado de manera explícita para que el Senado abordara la iniciativa que ya tenía media sanción de Diputados.

A través de un comunicado con el título "Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud", la Comisión Episcopal de Pastoral Social señaló que "recibe con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía", y lo definió como un "logro" que "no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina. Es fruto del desvelo de padres y madres en sus hogares, de las escuelas, de las organizaciones sociales y de tantas comunidades que supieron visibilizar a tiempo una herida que no dejaba de crecer.

Desde la Iglesia reconocieron y agradecieron "el compromiso de los legisladores nacionales, que supieron trascender sus diferencias para escuchar el grito silencioso, pero urgente, de nuestro pueblo. Este acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones son capaces de dar respuestas concretas a las necesidades reales de la gente".

En otro fragmento del texto, sostuvieron que "esta decisión honra el llamado que nos hizo el papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, al señalar que `ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano´", y que "nos invita, además, a hacer memoria viva del mensaje que el Santo Padre nos dejó en su paso por la Argentina, cuando nos animó a `tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil´".

Y cierra celebrando "este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad. Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo".