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Política y Economía

La Junta Electoral bonaerense inauguró una nueva sede en La Plata

Por Redacción

La Junta Electoral bonaerense inauguró este martes su nueva sede en la Ciudad, en un edificio ubicado en calle 3 entre 526 y 527, que permitirá concentrar allí el desarrollo de las tareas del organismo.

El acto estuvo encabezado por su presidente y presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Martín Mena; los vocales de la Junta, María del Carmen Bourimborde, Claudia Milanta, Eduardo Delbes y Federico Thea; el secretario de Actuación, Daniel Demaria Massey, además de funcionarios y trabajadores del organismo.

Durante la ceremonia, Torres destacó el trabajo conjunto entre distintos organismos del Estado provincial que permitió concretar la apertura de la nueva sede y agradeció a Mena por la cesión del espacio, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El titular de la Junta también puso en valor la tarea que desarrolla el personal del organismo y remarcó su importancia para garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales en la Provincia.

“Este lugar representa una mejora para el desarrollo de las funciones de la Junta”, señaló Torres durante el acto, al destacar la posibilidad de contar con un espacio adecuado para el trabajo del organismo.

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