La Plata: luz verde a los cambios en Parque Saavedra y el Concejo vota el 2 de julio

La Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Tierras del Concejo Deliberante de La Plata le dio ayer despacho favorable a una serie de modificaciones de la Ordenanza N.º 4865/81, vinculadas a los sentidos de circulación de distintas arterias de la Ciudad y que pretenden cambiar la traza de las calles que bordean el Parque Saavedra. Es en el marco del proyecto que, además de su restauración integral, unifica los sentidos de las calles aledañas a ese espacio, las cuales hasta ahora son avenidas.

La iniciativa, que contó con el acompañamiento de los cuatro concejales del oficialismo, el rechazo de tres de La Libertad Avanza (LLA) y una ausencia, quedó ahora en condiciones de ser tratada en el recinto el jueves 2 de julio.

Entre las modificaciones propuestas, se elimina la excepción de doble circulación existente sobre la calle 14 entre las calles 64 y 68, manteniéndose el sentido único entre las calles 32 y 71. Del mismo modo, se suprime la excepción de doble circulación sobre la calle 12 entre las calles 64 y 68, conservándose el sentido único entre las calles 72 y 32.

A su vez, se modifica la regulación de la calle 64, eliminando la excepción de doble circulación entre las calles 12 y 14, y manteniendo únicamente la doble mano en el tramo comprendido entre la Diagonal 113 y la calle 122.

Según surge del expediente, “la iniciativa busca adecuar la normativa vigente a una nueva configuración física y circulatoria derivada de una obra de intervención urbana, evitando contradicciones entre la regulación actual, la señalización vial y el uso efectivo del espacio público una vez ejecutados los trabajos”. También se aclara que la entrada en vigencia de la norma quedará sujeta a la fecha que determine el Ejecutivo municipal, “una vez iniciado el desarrollo efectivo de las obras que motivan las modificaciones”.

El dictamen fue firmado por los concejales Sergio -presidente de la Comisión de Planeamiento-, Marcelo Galland, Josefina Bolis y Juan Manuel López Fernández, quienes aconsejaron la sanción de la ordenanza.

Si bien la iniciativa de restauración y reforma del parque es una potestad del Ejecutivo, la modificación del sentido de las calles requiere de autorización del Concejo. Por eso es que el gobierno de Julio Alak debió poner los cambios a consideración de la comisión de Planeamiento que ayer le dio despacho y que ahora deberá ser debatida en el recinto.

Tras el dictamen favorable, Galland destacó que en la reunión “se evacuaron pedidos de informes de la oposición sobre la obra” y defendió que “con este formato va a haber más carrilles para la circulación y se va a mejorar el flujo del tránsito”.

El proyecto, sin embargo, ha sido cuestionado por vecinos que alertan sobre el posible congestionamiento vehicular que implicarían los cambios en la zona, algo que en la Comuna descartan.

Desde LLA, en tanto, el concejal Juan Pablo Allan se opuso a la propuesta municipal aclarando que, si bien en su bloque están a favor de las mejoras urbanas, “este no es el año para avanzar con una obra de esta magnitud -estimada en unos 4.000 millones de pesos” y pidieron poner la prioridad en la seguridad, “tanto más importante que la recuperación del espacio público”.