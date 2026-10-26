La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil provocó una fuerte reacción en los mercados financieros y anticipa una jornada de tensión para los activos argentinos. La caída de las acciones brasileñas, la depreciación del real y el retroceso de empresas como Mercado Libre encendieron las alertas entre los inversores, mientras los analistas advierten sobre posibles efectos en los bonos, las acciones locales, el tipo de cambio y las exportaciones.

El resultado del balotaje del domingo 25 de octubre sorprendió a parte del mercado financiero, que había apostado por una victoria de Flávio Bolsonaro y por un cambio en la orientación económica del principal socio comercial de la Argentina. Con Lula al frente de un nuevo mandato, los inversores comenzaron a ajustar sus posiciones ante la incertidumbre sobre el rumbo fiscal y las futuras decisiones del Gobierno brasileño.

La reacción ya se reflejaba en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. Según informó La Gaceta, las acciones de Mercado Libre retrocedían un 10,89%, hasta los US$ 1.613, mientras que Nubank registraba una caída del 22,49%. A su vez, el fondo cotizado EWZ, que sigue el comportamiento de las acciones brasileñas, llegó a perder más de un 26% en las operaciones previas a la apertura, en tanto que los contratos de futuros reflejaban una fuerte depreciación del real.

El movimiento también alcanza a las empresas argentinas que cotizan en el exterior. De acuerdo con Ámbito Financiero, los ADR de compañías locales operaban con bajas de hasta el 8%, con retrocesos en papeles como YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Pampa Energía. La evolución de estos activos será una de las referencias para medir hasta qué punto el resultado electoral brasileño impacta sobre los mercados de la región.

El efecto sobre la Argentina

Los economistas consultados por La Nación anticiparon que la reacción inicial podría traducirse en bajas de las acciones y los bonos soberanos argentinos, además de una posible suba del riesgo país. La preocupación responde al vínculo entre los mercados regionales: cuando los inversores reducen su exposición a los activos brasileños, también pueden desprenderse de posiciones en otros países latinoamericanos.

Fernando Marull, de la consultora FMyA, estimó que el resultado podría generar una jornada negativa para los activos locales, mientras que Fernando Camusso, de Rafaela Capital, advirtió sobre la posibilidad de una mayor presión sobre los bonos argentinos y el tipo de cambio. No obstante, la intensidad y la duración de esos movimientos dependerán de la evolución de los mercados internacionales y de las primeras señales económicas que envíe Lula.

La depreciación del real es otro de los factores que sigue de cerca el mercado. Una moneda brasileña más débil puede modificar los precios relativos entre ambos países y sumar presión sobre la competitividad argentina. Sin embargo, los analistas señalan que no se trata de un efecto automático ni necesariamente permanente: también influirán las decisiones de política económica, las tasas de interés y el nivel de actividad de Brasil.

Exportaciones en la mira

El impacto potencial va más allá de las cotizaciones financieras. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un destino fundamental para la industria nacional, especialmente para el sector automotor.

Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron los US$ 9.789 millones, un crecimiento interanual del 4,5%. En el mismo período, las importaciones desde ese país sumaron US$ 12.005 millones, un 17% menos que en igual lapso de 2025. Así, el intercambio bilateral dejó un déficit de US$ 2.216 millones para la Argentina.

Una depreciación del real podría encarecer relativamente los productos argentinos para los compradores brasileños y beneficiar a los fabricantes del país vecino frente a sus competidores. El efecto sería especialmente relevante para las manufacturas industriales, que representan una parte importante de las ventas argentinas a ese mercado.

A ese escenario se suma la evolución de la economía brasileña durante 2027. Una desaceleración de la actividad podría reducir la demanda de productos argentinos, mientras que una recuperación del consumo y la inversión contribuiría a sostener el intercambio comercial. Por eso, además del tipo de cambio, los empresarios seguirán de cerca las señales sobre crecimiento, tasas y política fiscal.

Mercado Libre, una de las empresas más expuestas

La caída de Mercado Libre se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la reacción del mercado. Aunque la compañía nació en la Argentina, Brasil es su principal mercado y tiene un peso determinante en sus resultados.

Según los datos publicados por La Gaceta, durante 2025 Brasil aportó US$ 15.201 millones en ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes al 52,6% del total registrado por la empresa. Una eventual desaceleración del consumo brasileño podría afectar su actividad comercial, mientras que la depreciación del real reduce el valor en dólares de los ingresos obtenidos en ese país.

La evolución de sus acciones refleja, por lo tanto, tanto la incertidumbre financiera general como la exposición concreta de la compañía a la economía brasileña. La reacción de otras firmas con fuerte presencia en ese mercado, como Nubank, también muestra que los inversores están recalculando sus expectativas para las empresas de la región.