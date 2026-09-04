Las empresas que operan en las Islas Malvinas aseguran que las medidas "no tendrán efectos materiales"

Las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que operan en las Islas Malvinas, relativizaron las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que tienen "el apoyo total" de Gran Bretaña.

"No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto", sostuvieron ambas empresas a través de un comunicado conjunto.

Además, afirmaron que cuentan con las licencias "legalmente otorgadas" por el gobierno local de las Islas para desarrollar el proyecto Sea Lion y que cuentan con el "apoyo total y continuo del Gobierno británico".

Milei sostuvo que “hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera en Malvinas en los próximos meses”.

Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino, y tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, y es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía debe contar con autorización del Estado argentino y cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto.

La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas en años anteriores por operar sin autorización argentina.