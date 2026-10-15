Marcha Federal Universitaria: organizaciones comienzan a llegar al Congreso

La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolla este jueves con una movilización hacia el Congreso de la Nación para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las casas de altos estudios. La convocatoria reúne a organizaciones estudiantiles, sindicatos, agrupaciones políticas y referentes de distintos sectores, en medio de la disputa con el Gobierno nacional por el presupuesto educativo.

Las primeras columnas comenzaron a llegar al centro porteño durante el mediodía, en una jornada que también está acompañada por un paro de 24 horas de los trabajadores estatales nucleados en ATE. La concentración tiene como punto central la Plaza del Congreso, donde está previsto un acto a las 16.

Entre los respaldos políticos se expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien ratificó su apoyo a la movilización y definió la defensa de la educación pública como “una lucha de todo el pueblo argentino”. Además, cuestionó el deterioro económico que atraviesan distintos sectores de la sociedad y afirmó: “La gente está volviendo a vivir con sus viejos”.

También se pronunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien defendió una universidad “pública, gratuita y de calidad”. “La historia nos convoca a levantar nuevamente esa bandera”, sostuvo, y remarcó la importancia de garantizar el acceso a la educación superior como un derecho y una oportunidad para las nuevas generaciones.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) insistieron en la necesidad de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y sintetizaron su reclamo con una consigna: “Sin financiamiento no hay ciencia ni educación”. La institución convocó a participar del acto central previsto para esta tarde frente al Congreso.

Salarios docentes y presupuesto, en el centro del conflicto

Uno de los principales ejes de la protesta es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) sostienen que existe una deuda salarial del 32% respecto de los incrementos previstos por la ley.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando, según el cálculo de la organización sindical, debería haber cobrado $741.111.

“Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley”, afirmó Carboni, quien advirtió sobre el impacto de la pérdida de ingresos en la actividad cotidiana de docentes e investigadores. La dirigente también vinculó la situación salarial con la continuidad de las tareas de enseñanza y de investigación científica.

La CGT y las dos vertientes de la CTA también respaldaron la convocatoria. Desde la central obrera reivindicaron a la universidad pública como una conquista histórica y una herramienta para promover la igualdad de oportunidades y la movilidad social. La CTA de los Trabajadores, en tanto, planteó que la movilización reúne a distintos sectores afectados por las políticas de ajuste.

Una protesta con otros reclamos políticos y sociales

La marcha también suma demandas que exceden el ámbito universitario. Entre los temas planteados por las organizaciones participantes figuran el rechazo al DNU 70/23, los reclamos vinculados con la Ley de Tierras, el endeudamiento y las paritarias del sector de discapacidad.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, sostuvo que la movilización debe servir también para insistir en la derogación del decreto de necesidad y urgencia. En la misma línea, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, convocó a multiplicar las protestas en todo el país y cuestionó el uso de decretos para impulsar reformas.

La jornada coincide, además, con una sesión especial en la Cámara de Diputados, en la que sectores de la oposición intentan reunir los votos necesarios para avanzar contra el DNU.

Con concentraciones en distintos puntos del país y una convocatoria central frente al Congreso, la quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en primer plano la discusión por los recursos destinados a la educación superior, los salarios de sus trabajadores y el futuro del sistema científico argentino.