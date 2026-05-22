Mejora la macroeconomía, pero las internas libertarias amenazan con complicar a Milei

El Gobierno nacional atraviesa una etapa marcada por fuertes contrastes. Mientras los principales indicadores macroeconómicos comienzan a mostrar señales de recuperación y el equipo económico celebra una mejora gradual en la actividad, las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza se transforman en un foco creciente de preocupación para la administración de Javier Milei.



En la Casa Rosada conviven dos escenarios completamente distintos. Por un lado, el oficialismo exhibe con optimismo la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y el orden fiscal como señales de una economía que empieza a estabilizarse luego de meses de ajuste. Por el otro, las disputas políticas dentro del propio espacio libertario comenzaron a ganar visibilidad y amenazan con erosionar el funcionamiento interno del Gobierno.



La situación genera inquietud incluso dentro de sectores cercanos al Presidente, que observan cómo las peleas de poder empiezan a opacar el mensaje económico que el oficialismo intenta instalar.



El Gobierno apuesta a consolidar la recuperación económica



En el Ministerio de Economía consideran que los próximos meses podrían mostrar una mejora más clara de la actividad. El equipo encabezado por Luis Caputo sostiene que algunos indicadores comenzaron a mostrar un cambio de tendencia después de una larga etapa de caída y ajuste.



La administración libertaria busca consolidar como principal fortaleza la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos meses. El superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y cierta calma en el mercado cambiario aparecen como los pilares sobre los cuales el Gobierno intenta construir una nueva etapa política y económica.



En el oficialismo entienden que el orden macro era una condición indispensable para evitar una crisis mayor y recuperar previsibilidad. Bajo esa lógica, el Gobierno sostiene que la economía comenzó lentamente a reaccionar luego del fuerte ajuste aplicado desde diciembre.



Sin embargo, la recuperación todavía muestra diferencias importantes entre sectores. Mientras algunas actividades empiezan a exhibir signos positivos, otras continúan golpeadas por la caída del consumo y el retroceso de la actividad.



La industria manufacturera y el comercio siguen apareciendo entre los rubros más afectados. Ambos sectores aún muestran dificultades para recuperar plenamente los niveles previos al ajuste y continúan sintiendo el impacto de la retracción económica.



Aun así, en Economía prevalece el optimismo. El Gobierno considera que la recuperación podría profundizarse durante el segundo semestre, especialmente si se mantiene la desaceleración de la inflación y mejora gradualmente el consumo.



Las internas libertarias dejaron de ser silenciosas



Mientras el equipo económico intenta mostrar estabilidad, las tensiones políticas dentro del oficialismo comenzaron a transformarse en un problema cada vez más visible.



Las diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza ya no se mantienen en privado y empezaron a trasladarse al terreno público a través de declaraciones, movimientos internos y enfrentamientos políticos que exponen la fragilidad de la estructura libertaria.



Dentro del oficialismo reconocen que las disputas de poder se intensificaron en las últimas semanas y comenzaron a generar ruido en la gestión. El problema no pasa solamente por las diferencias políticas, sino por el impacto que esas tensiones pueden tener sobre la imagen de estabilidad que el Gobierno intenta transmitir.



En el entorno presidencial entienden que el principal capital político de Javier Milei sigue siendo la expectativa económica. Por eso preocupa que las internas terminen desviando la atención y debilitando el relato oficial basado en la estabilización de la macroeconomía.



Las tensiones atraviesan distintos niveles del Gobierno y muestran una disputa permanente por espacios de influencia dentro del armado libertario. La dinámica interna se volvió más compleja a medida que la administración avanzó en su proceso de consolidación política.



El desafío de sostener la gobernabilidad



La administración de Javier Milei enfrenta ahora un desafío doble. Por un lado, necesita sostener el programa económico y consolidar la recuperación. Por otro, debe evitar que las peleas internas terminen afectando la capacidad de gestión y la autoridad política del oficialismo.



En la Casa Rosada consideran clave mantener la confianza de los mercados y de los sectores empresarios que respaldan el rumbo económico. Sin embargo, las señales de conflicto interno generan incertidumbre y alimentan dudas sobre la cohesión política del Gobierno.



El oficialismo sabe además que la mejora macroeconómica todavía no impacta plenamente en la vida cotidiana de gran parte de la población. Aunque la inflación desaceleró y algunos indicadores muestran una recuperación parcial, persisten dificultades vinculadas al empleo, el consumo y la actividad productiva.



Ese escenario obliga al Gobierno a administrar con cuidado el frente político. Las disputas internas podrían tener costos mayores si terminan afectando la percepción de estabilidad en un momento donde la gestión intenta mostrar control y previsibilidad.



Milei busca preservar el control político



En medio de ese contexto, Javier Milei intenta mantener centralizado el liderazgo del espacio libertario y sostener el foco público sobre la economía.



El Presidente considera que la consolidación macroeconómica es la principal herramienta para fortalecer políticamente a su administración. Sin embargo, las tensiones dentro del oficialismo amenazan con convertirse en un factor de desgaste si continúan escalando.



Dentro del Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que las peleas internas opaquen los avances económicos que la gestión busca exhibir. La administración libertaria apuesta a que la recuperación gradual de la actividad y la desaceleración inflacionaria permitan fortalecer al oficialismo de cara a los próximos meses.



Pero en paralelo crece la sensación de que la estabilidad económica por sí sola podría no alcanzar si el oficialismo no logra ordenar sus propias disputas internas.



El escenario actual muestra a un Gobierno que consiguió cierto alivio en el frente económico, pero que todavía enfrenta un desafío político complejo: evitar que las tensiones internas terminen debilitando la gobernabilidad en un momento decisivo para la gestión de Javier Milei.Escribí acá…

El Gobierno apuesta a consolidar la recuperación económica



En el Ministerio de Economía consideran que los próximos meses podrían mostrar una mejora más clara de la actividad. El equipo encabezado por Luis Caputo sostiene que algunos indicadores comenzaron a mostrar un cambio de tendencia después de una larga etapa de caída y ajuste.



La administración libertaria busca consolidar como principal fortaleza la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos meses. El superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y cierta calma en el mercado cambiario aparecen como los pilares sobre los cuales el Gobierno intenta construir una nueva etapa política y económica.



En el oficialismo entienden que el orden macro era una condición indispensable para evitar una crisis mayor y recuperar previsibilidad. Bajo esa lógica, el Gobierno sostiene que la economía comenzó lentamente a reaccionar luego del fuerte ajuste aplicado desde diciembre.



Sin embargo, la recuperación todavía muestra diferencias importantes entre sectores. Mientras algunas actividades empiezan a exhibir signos positivos, otras continúan golpeadas por la caída del consumo y el retroceso de la actividad.



La industria manufacturera y el comercio siguen apareciendo entre los rubros más afectados. Ambos sectores aún muestran dificultades para recuperar plenamente los niveles previos al ajuste y continúan sintiendo el impacto de la retracción económica.



Aun así, en Economía prevalece el optimismo. El Gobierno considera que la recuperación podría profundizarse durante el segundo semestre, especialmente si se mantiene la desaceleración de la inflación y mejora gradualmente el consumo.



Las internas libertarias dejaron de ser silenciosas



Mientras el equipo económico intenta mostrar estabilidad, las tensiones políticas dentro del oficialismo comenzaron a transformarse en un problema cada vez más visible.



Las diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza ya no se mantienen en privado y empezaron a trasladarse al terreno público a través de declaraciones, movimientos internos y enfrentamientos políticos que exponen la fragilidad de la estructura libertaria.



Dentro del oficialismo reconocen que las disputas de poder se intensificaron en las últimas semanas y comenzaron a generar ruido en la gestión. El problema no pasa solamente por las diferencias políticas, sino por el impacto que esas tensiones pueden tener sobre la imagen de estabilidad que el Gobierno intenta transmitir.



En el entorno presidencial entienden que el principal capital político de Javier Milei sigue siendo la expectativa económica. Por eso preocupa que las internas terminen desviando la atención y debilitando el relato oficial basado en la estabilización de la macroeconomía.



Las tensiones atraviesan distintos niveles del Gobierno y muestran una disputa permanente por espacios de influencia dentro del armado libertario. La dinámica interna se volvió más compleja a medida que la administración avanzó en su proceso de consolidación política.



El desafío de sostener la gobernabilidad



La administración de Javier Milei enfrenta ahora un desafío doble. Por un lado, necesita sostener el programa económico y consolidar la recuperación. Por otro, debe evitar que las peleas internas terminen afectando la capacidad de gestión y la autoridad política del oficialismo.



En la Casa Rosada consideran clave mantener la confianza de los mercados y de los sectores empresarios que respaldan el rumbo económico. Sin embargo, las señales de conflicto interno generan incertidumbre y alimentan dudas sobre la cohesión política del Gobierno.



El oficialismo sabe además que la mejora macroeconómica todavía no impacta plenamente en la vida cotidiana de gran parte de la población. Aunque la inflación desaceleró y algunos indicadores muestran una recuperación parcial, persisten dificultades vinculadas al empleo, el consumo y la actividad productiva.



Ese escenario obliga al Gobierno a administrar con cuidado el frente político. Las disputas internas podrían tener costos mayores si terminan afectando la percepción de estabilidad en un momento donde la gestión intenta mostrar control y previsibilidad.



Milei busca preservar el control político



En medio de ese contexto, Javier Milei intenta mantener centralizado el liderazgo del espacio libertario y sostener el foco público sobre la economía.



El Presidente considera que la consolidación macroeconómica es la principal herramienta para fortalecer políticamente a su administración. Sin embargo, las tensiones dentro del oficialismo amenazan con convertirse en un factor de desgaste si continúan escalando.



Dentro del Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que las peleas internas opaquen los avances económicos que la gestión busca exhibir. La administración libertaria apuesta a que la recuperación gradual de la actividad y la desaceleración inflacionaria permitan fortalecer al oficialismo de cara a los próximos meses.



Pero en paralelo crece la sensación de que la estabilidad económica por sí sola podría no alcanzar si el oficialismo no logra ordenar sus propias disputas internas.



El escenario actual muestra a un Gobierno que consiguió cierto alivio en el frente económico, pero que todavía enfrenta un desafío político complejo: evitar que las tensiones internas terminen debilitando la gobernabilidad en un momento decisivo para la gestión de Javier Milei.Escribí acá…

Las internas libertarias dejaron de ser silenciosas

Mientras el equipo económico intenta mostrar estabilidad, las tensiones políticas dentro del oficialismo comenzaron a transformarse en un problema cada vez más visible.



Las diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza ya no se mantienen en privado y empezaron a trasladarse al terreno público a través de declaraciones, movimientos internos y enfrentamientos políticos que exponen la fragilidad de la estructura libertaria.



Dentro del oficialismo reconocen que las disputas de poder se intensificaron en las últimas semanas y comenzaron a generar ruido en la gestión. El problema no pasa solamente por las diferencias políticas, sino por el impacto que esas tensiones pueden tener sobre la imagen de estabilidad que el Gobierno intenta transmitir.



En el entorno presidencial entienden que el principal capital político de Javier Milei sigue siendo la expectativa económica. Por eso preocupa que las internas terminen desviando la atención y debilitando el relato oficial basado en la estabilización de la macroeconomía.



Las tensiones atraviesan distintos niveles del Gobierno y muestran una disputa permanente por espacios de influencia dentro del armado libertario. La dinámica interna se volvió más compleja a medida que la administración avanzó en su proceso de consolidación política.



El desafío de sostener la gobernabilidad



La administración de Javier Milei enfrenta ahora un desafío doble. Por un lado, necesita sostener el programa económico y consolidar la recuperación. Por otro, debe evitar que las peleas internas terminen afectando la capacidad de gestión y la autoridad política del oficialismo.



En la Casa Rosada consideran clave mantener la confianza de los mercados y de los sectores empresarios que respaldan el rumbo económico. Sin embargo, las señales de conflicto interno generan incertidumbre y alimentan dudas sobre la cohesión política del Gobierno.



El oficialismo sabe además que la mejora macroeconómica todavía no impacta plenamente en la vida cotidiana de gran parte de la población. Aunque la inflación desaceleró y algunos indicadores muestran una recuperación parcial, persisten dificultades vinculadas al empleo, el consumo y la actividad productiva.



Ese escenario obliga al Gobierno a administrar con cuidado el frente político. Las disputas internas podrían tener costos mayores si terminan afectando la percepción de estabilidad en un momento donde la gestión intenta mostrar control y previsibilidad.



Milei busca preservar el control político



En medio de ese contexto, Javier Milei intenta mantener centralizado el liderazgo del espacio libertario y sostener el foco público sobre la economía.



El Presidente considera que la consolidación macroeconómica es la principal herramienta para fortalecer políticamente a su administración. Sin embargo, las tensiones dentro del oficialismo amenazan con convertirse en un factor de desgaste si continúan escalando.



Dentro del Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que las peleas internas opaquen los avances económicos que la gestión busca exhibir. La administración libertaria apuesta a que la recuperación gradual de la actividad y la desaceleración inflacionaria permitan fortalecer al oficialismo de cara a los próximos meses.



Pero en paralelo crece la sensación de que la estabilidad económica por sí sola podría no alcanzar si el oficialismo no logra ordenar sus propias disputas internas.



El escenario actual muestra a un Gobierno que consiguió cierto alivio en el frente económico, pero que todavía enfrenta un desafío político complejo: evitar que las tensiones internas terminen debilitando la gobernabilidad en un momento decisivo para la gestión de Javier Milei.Escribí acá…

El desafío de sostener la gobernabilidad

La administración de Javier Milei enfrenta ahora un desafío doble. Por un lado, necesita sostener el programa económico y consolidar la recuperación. Por otro, debe evitar que las peleas internas terminen afectando la capacidad de gestión y la autoridad política del oficialismo.



En la Casa Rosada consideran clave mantener la confianza de los mercados y de los sectores empresarios que respaldan el rumbo económico. Sin embargo, las señales de conflicto interno generan incertidumbre y alimentan dudas sobre la cohesión política del Gobierno.



El oficialismo sabe además que la mejora macroeconómica todavía no impacta plenamente en la vida cotidiana de gran parte de la población. Aunque la inflación desaceleró y algunos indicadores muestran una recuperación parcial, persisten dificultades vinculadas al empleo, el consumo y la actividad productiva.



Ese escenario obliga al Gobierno a administrar con cuidado el frente político. Las disputas internas podrían tener costos mayores si terminan afectando la percepción de estabilidad en un momento donde la gestión intenta mostrar control y previsibilidad.



Milei busca preservar el control político



En medio de ese contexto, Javier Milei intenta mantener centralizado el liderazgo del espacio libertario y sostener el foco público sobre la economía.



El Presidente considera que la consolidación macroeconómica es la principal herramienta para fortalecer políticamente a su administración. Sin embargo, las tensiones dentro del oficialismo amenazan con convertirse en un factor de desgaste si continúan escalando.



Dentro del Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que las peleas internas opaquen los avances económicos que la gestión busca exhibir. La administración libertaria apuesta a que la recuperación gradual de la actividad y la desaceleración inflacionaria permitan fortalecer al oficialismo de cara a los próximos meses.



Pero en paralelo crece la sensación de que la estabilidad económica por sí sola podría no alcanzar si el oficialismo no logra ordenar sus propias disputas internas.



El escenario actual muestra a un Gobierno que consiguió cierto alivio en el frente económico, pero que todavía enfrenta un desafío político complejo: evitar que las tensiones internas terminen debilitando la gobernabilidad en un momento decisivo para la gestión de Javier Milei.Escribí acá…

Milei busca preservar el control político