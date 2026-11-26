La expansión de las apuestas online dejó de ser solamente un negocio en crecimiento para convertirse en un problema de salud pública. La posibilidad de jugar desde un teléfono celular, la publicidad permanente en redes sociales y transmisiones deportivas, los patrocinios de clubes de fútbol y la facilidad para depositar dinero conformaron un escenario que encendió las alarmas por el avance de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

En ese contexto, el Congreso argentino busca avanzar con una Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, llegó al Senado con una discusión que se extendió durante casi dos años y que este jueves 26 de noviembre de 2026 tendrá una instancia decisiva. El oficialismo y la oposición acordaron avanzar con la sanción del texto original y, en paralelo, impulsar una iniciativa complementaria para introducir modificaciones.

La discusión tiene un trasfondo que excede las diferencias políticas: cómo controlar una actividad que creció de manera acelerada, que mueve millones de dólares y que encontró en los menores de edad uno de sus públicos más vulnerables.

Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO y presentado a partir de un relevamiento de más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, el 24% de los jóvenes de entre 12 y 17 años apostó dinero por internet alguna vez. Además, entre los chicos de 9 a 17 años, más del 60% conoce a alguien que realizó apuestas online.

El fenómeno también se manifiesta dentro de las escuelas, donde docentes comenzaron a advertir que los estudiantes utilizan sus teléfonos durante los recreos e incluso en horas de clase para participar de apuestas deportivas o juegos de casino virtuales. La preocupación no se limita a las pérdidas económicas: especialistas advierten sobre el endeudamiento, el aislamiento, la ansiedad, la vergüenza y las dificultades para reconocer una conducta problemática.

Uno de los aspectos más delicados es que la prohibición de apostar para menores de 18 años ya existe, pero los mecanismos de control presentan importantes dificultades. En las plataformas legales se exige acreditar la mayoría de edad, aunque en los sitios clandestinos muchas veces alcanza con marcar una casilla que declara que el usuario es mayor. También existen intermediarios conocidos como «cajeros», que facilitan el acceso de adolescentes a las apuestas mediante transferencias y billeteras virtuales.

La iniciativa que se debate en el Congreso busca establecer un marco nacional más estricto. Uno de sus principales puntos es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online. La restricción alcanzaría a la televisión, la radio, los medios gráficos, las redes sociales, los influencers, las figuras públicas y la cartelería en espacios públicos.

También quedarían prohibidos los bonos de bienvenida, las promociones para incentivar depósitos, los acuerdos comerciales con deportistas y clubes, y la utilización de marcas de apuestas para identificar estadios o instalaciones deportivas.

Fútbol y su posible repercusión

Este punto tiene una repercusión directa en el fútbol argentino. Actualmente, las casas de apuestas forman parte de la estructura comercial de numerosos clubes y competencias. Según los contratos relevados por El Día, Boca mantiene un acuerdo con Betsson estimado en 7,5 millones de dólares anuales hasta 2028; River percibiría alrededor de 6 millones por temporada de Betano; Racing tendría un vínculo de unos 2 millones anuales con Betsson e Independiente recibiría aproximadamente 1,2 millones por su acuerdo con Sportsbet.

La presencia también alcanza a las estructuras nacionales: BetWarrior es patrocinador de las selecciones argentinas, la Copa Argentina y la Primera Nacional, mientras que bplay figura como casa de apuestas oficial de la Liga Profesional.

Por eso, una eventual aplicación de la prohibición publicitaria representaría un cambio importante en el financiamiento deportivo. Los clubes deberían revisar o rescindir contratos comerciales, buscar nuevos patrocinadores y reemplazar ingresos que en algunos casos representan cifras millonarias. El debate enfrenta así dos intereses: la necesidad de reducir la exposición de los menores a las apuestas y el impacto económico que tendría la medida sobre instituciones y competencias deportivas.

Protección sobre los menores

El proyecto establece que las plataformas deberán utilizar sistemas de validación digital vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper), con reconocimiento facial. La verificación no se limitaría al momento de crear una cuenta: también debería realizarse al iniciar cada sesión, durante su desarrollo y antes de entregar premios o recompensas.

La iniciativa incluye a las billeteras virtuales y a los prestadores de servicios de pago, que deberán implementar mecanismos para evitar que los menores utilicen sus cuentas en plataformas de juego.

En materia financiera, el texto propone permitir únicamente tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible, con límites diarios equivalentes al máximo de extracción establecido por cada entidad bancaria. En cambio, prohíbe las tarjetas de crédito, las billeteras utilizadas con función crediticia y los medios de pago vinculados a cuentas donde se depositan prestaciones sociales administradas por ANSES.

También contempla la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), que permitirá unificar los registros existentes en las distintas jurisdicciones. Cualquier persona podrá solicitar voluntariamente su incorporación y quedar impedida de ingresar a las plataformas y realizar apuestas mientras permanezca inscripta. Además, determinados familiares podrán solicitar la inclusión de una persona con problemas de ludopatía, con intervención y evaluación de las autoridades correspondientes.

Las plataformas deberán incorporar advertencias visibles sobre los riesgos del juego, informar las probabilidades de obtener premios, permitir consultar el historial de apuestas y ofrecer herramientas de autoevaluación. También tendrán que implementar recordatorios sobre el tiempo de uso y mecanismos de cierre automático de las sesiones. Se prohíben, además, determinadas estrategias de fidelización y gamificación, como los premios por realizar depósitos consecutivos o las recompensas por permanecer jugando sin interrupciones.

El proyecto contempla campañas de concientización en los niveles primario, secundario y terciario, capacitación para docentes y directivos, herramientas para detectar situaciones problemáticas y una línea telefónica gratuita junto con un sistema de asistencia y orientación confidencial.

En cuanto a las sanciones, el texto establece multas de entre 500 y un millón de unidades de valor adquisitivo (UVA), con un incremento del 50% cuando la infracción involucre a menores de edad. También contempla consecuencias penales para determinados incumplimientos.

Sin embargo, el tratamiento legislativo llegó a una instancia particular. El Gobierno pretendía introducir modificaciones al proyecto original, especialmente para flexibilizar algunas restricciones y concentrar los esfuerzos en combatir las plataformas ilegales. Como la iniciativa de Diputados estaba próxima a perder estado parlamentario, el acuerdo político estableció aprobar primero el texto original y avanzar después con una ley complementaria.

La propuesta del oficialismo apunta a darle al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) facultades para bloquear administrativamente, en un plazo de 24 horas, sitios de apuestas denunciados por operar de manera irregular. La discusión también contempla diferencias sobre el alcance de las restricciones publicitarias y el control de los operadores autorizados, que actualmente dependen de las jurisdicciones provinciales.

Brasil y una experiencia que encendió las alarmas

Mientras Argentina discute cómo construir un marco regulatorio nacional, Brasil avanzó con medidas concretas para limitar el acceso a las apuestas online. El país vecino se convirtió en uno de los principales antecedentes regionales por la magnitud de los controles implementados y la cantidad de personas que dejaron de acceder a las plataformas.

En agosto de 2026, el Gobierno brasileño informó que cinco millones de personas habían quedado impedidas de utilizar sitios de apuestas habilitados. La cifra representa aproximadamente el 12,5% de los 40 millones de usuarios activos registrados en el sistema oficial de apuestas del país.

El dato tiene una particularidad: no se trata exclusivamente de personas bloqueadas por una prohibición estatal. El total reúne tres grupos diferentes. Alrededor de tres millones son beneficiarios de programas sociales, como Bolsa Família y el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), a quienes se les impidió acceder a las plataformas. Otros 800.000 quedaron excluidos por haber participado de programas de renegociación de deudas, mientras que 1,2 millones solicitaron voluntariamente la autoexclusión.

La medida dirigida a los beneficiarios de programas sociales surgió a partir de una decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño. Para implementarla, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro) desarrolló un sistema que cruza los números de identificación fiscal de los usuarios con las bases de datos oficiales.

El mecanismo funciona de manera automática: las plataformas autorizadas consultan la información al momento de registrar a una persona y también durante el primer ingreso diario. Si detectan que el usuario está alcanzado por una restricción, deben impedir el acceso. Cuando la cuenta ya existe, el operador dispone de hasta tres días para cerrarla y devolver íntegramente el saldo disponible.

En el caso de quienes ingresaron a programas de renegociación de deudas, la restricción también tiene un objetivo financiero: evitar que personas que buscan salir del sobreendeudamiento continúen destinando dinero a las apuestas. Según las disposiciones oficiales, quienes adhirieron a determinadas modalidades del programa Desenrola quedan impedidos de apostar durante seis meses.

La autoexclusión, por su parte, permite que cualquier usuario solicite voluntariamente el bloqueo de sus cuentas. De los más de 1,2 millones de pedidos registrados hasta agosto, el 35,93% estuvo relacionado con la pérdida de control sobre el juego y la salud mental. Otro 20,63% correspondió a personas que buscaban evitar que sus datos fueran utilizados por plataformas de apuestas. Casi el 67% solicitó una exclusión por tiempo indeterminado.

La dimensión sanitaria del problema también quedó expuesta en una investigación publicada por la revista científica Pesquisa FAPESP. A partir de una encuesta realizada entre 4.860 personas mayores de 14 años de 349 municipios, se estimó que 10,9 millones de brasileños, equivalentes al 6,8% de esa población, apuestan de una manera que les genera consecuencias emocionales, familiares, económicas o laborales.

Dentro de ese grupo, aproximadamente 1,4 millones de personas presentan un patrón de comportamiento compatible con un trastorno del juego, lo que representa el 0,8% de la población brasileña mayor de 14 años.

Mientras la propuesta argenta pone un fuerte énfasis en limitar la publicidad, impedir el acceso de menores y establecer controles de identidad y medios de pago, Brasil ya implementó un sistema de exclusión que cruza información estatal para impedir que determinados grupos vulnerables utilicen las plataformas autorizadas.