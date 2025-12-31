Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 59-01-24. La defensa de su capital exigirá gran lucidez y reflexión. Clima feliz para la pareja y los problemas de la familia. Mejora la situación.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 03-17-82. Muy buen día para los trabajos. Realizaciones monetarias. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Su prestigio de deportista está en juego.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 61-48-33. En sus ocupaciones tendrá suerte. Su sinceridad le ayudará a recuperar lo perdido en el amor. Pequeña complicación. Su prestigio está en juego.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 25-09-10. Tranquilidad y concentración en su trabajo. No se pierda en detalles. Vuelve la felicidad a su corazón. Ocupe su lugar.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 14-27-28. Complicaciones pasajeras en su trabajo. Se presentarán problemas amorosos que podrá superar. No se deprima. Exito deportivo.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 10-90-01. No ponga en tela de juicio los trabajos de sus colaboradores. Ciclo armonioso en el amor.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 14-76-39. Clima contradictorio en su trabajo. Durante el día puede tener algunos inconvenientes en lo sentimental.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 32-54-87. Podrá llevar a buen término un trabajo minucioso o difícil, pero deberá cuidarse de actitudes arbitrarias. Día maravilloso para amar.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 09-13-71. No acepte grandes riesgos en este día. Manténgase dentro de lo acostumbrado. Mida sus propósitos si quiere conservar la paz sentimental.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 54-33-87. Se beneficiará mucho en el sector económico. Posibles ganancias especulativas. El día le ofrecerá un cambio positivo y una mayor estabilidad amorosa.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 60-33-50. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le valdrán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos de plena felicidad.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: No todo resultará como usted planea, evite los litigios y juicios. Excelente entendimiento, en el otro sexo. Alguien comparte sus gustos.
