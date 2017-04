Randazzo se subió al tren de la campaña y Scioli sigue de gira

De cara a las PASO, los dos posibles rivales se mostraron activos en territorio bonaerense

En lo que parece encaminarse hacia un enfrentamiento en las Primarias de agosto en el peronismo bonaerense, Florencio Randazzo y Daniel Scioli se mostraron ayer con trajes de candidatos en distintas actividades en suelo bonaerense.

El ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Fernández eligió los vagones del Ferrocarril Roca para sumar una nueva foto que lo muestra lanzado a competir por el premio mayor en la pulseada electoral de este año: la banca de senador nacional por la Provincia.

Randazzo, que apareció en las últimas horas en un video en el que deja claro que buscará competir en la interna del peronismo, fue a la estación City Bell y se subió a un tren del Roca para viajar hasta Berazategui, ida y vuelta.

“El 90% de la electrificación es una obra de nuestra gestión. Lo mismo q la estación de City Bell”, explicaban cerca del ex ministro -vecino de Gonnet Bell- sobre la nueva aparición pública.

En el trayecto, Randazzo charló con los pasajeros y se sacó fotos, que luego fueron subidas a una cuenta de Twitter. “Escuchó los problemas de los usuarios, que le hablaron de la situación económica y de la inseguridad. También le preguntaron si iba a ser candidato”, dijeron ayer desde el randazzismo.

Así Randazzo abandonó por unas horas las reuniones en su oficina del Palacio Raggio con dirigentes justicialistas distanciados del kirchnerismo, con el Movimiento Evita y también con algunos intendentes peronistas del Conurbano.

EN EL CONURBANO

En tanto, el ex gobernador Scioli eligió ayer la zona segundo cordón del Conurbano para desplegar una nueva actividad de cara a la definición de las candidaturas en el peronismo.

Scioli recorrió los municipios de Cañuelas, Marcos Paz y General Las Heras, donde mantuvo encuentros con vecinos, y dirigentes, entre ellos, los intendentes Marisa Fassi (Cañuelas) y Ricardo Curuchet (Marcos Paz); el diputado nacional Gustavo Arrieta y el ex jefe comunal Juan Carlos Caló (General Las Heras).

En ese marco, instó “a no bajar los brazos, no resignarse y luchar para que el Gobierno escuche a la gente, que reclama que éste no es el cambio que se le había prometido; esto es un retroceso”.

El ex candidato presidencial del FpV, que podría encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales del sector del PJ “oficial” y el kirchnerismo, viene mostrándose cada vez más activo en distintos puntos del Conurbano, el territorio clave para la disputa electoral.

Scioli participó esta semana de un acto del kirchnerismo en Lanús, donde se puso el traje de candidato del sector. Allí, llamó a los militantes a “organizarse” frente al “modelo del ajuste” del Gobierno nacional.