Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes ante Flamengo

Santiago Núñez (7)

Fue una de las figuras de la cancha y uno de los puntos más altos de la defensa. Se destacó por su solidez, ganó varios duelos individuales y estuvo atento para anticipar y cortar los avances del rival. Además, respondió con seguridad cada vez que le tocó intervenir y transmitió firmeza a lo largo del partido. Ezequiel Piovi también fue otro de los puntos altos.

Palacios, falto de precisión en los metros finales (5)

Volvió a sumar minutos y lo hizo desde el inicio. Pese a su participación, le faltó precisión en los últimos metros para terminar mejor las jugadas. Todavía se lo nota falto de ritmo.

El codazo de Paquetá condicionó su actuación (5)

Intentó tener el control del partido y tardó en amonestar para que el partido no se le vaya.

Fernando Muslera (6)

Casi no tuvo trabajo, por momentos fue un simpatizante más. Y las pocas veces que le tocó intervenir lo hizo sin problemas.

Eros Mancuso (5)

Se proyectó varias veces en ataque sin descuidar sus obligaciones defensivas por la banda. Además, tuvo una chance clara de gol.

Santiago Núñez (7)

Uno de los puntos más altos en defensa y de la cancha. Se mostró firme y seguro en los cortes, anticipó bien y respondió en cada intervención.

Ramiro Funes Mori (5)

Tuvo un inicio de partido muy activo. Pese a una falla en el segundo tiempo, redondeó un partido correcto en lineas generales.

Gastón Benedetti (5)

No fue su mejor noche. Tuvo llegadas a campo rival, aunque sin peso. En defensa sufrió algunos desbordes.

Baltasar Rodríguez (6)

Partido prolijo. Participó en la gestación de juego desde el centro hacia las bandas. También probó de media distancia.

Ezequiel Piovi (5)

Tuvo un trabajo silencioso pero cumplió con su función. La temprana amonestación lo condicionó en el desarrollo del juego.

Alexis Castro (5)

Le faltó la sutileza de otros partidos, aunque mejoró su rendimiento en el complemento y tuvo mayor participación en el juego.

Tiago Palacios (5)

Se mostró muy participativo en ataque. Le faltó precisión en la resolución de las jugadas. Aún no está al cien desde lo futbolístico.

Guido Carrillo (6)

Le sacó agua a las piedras. Se mostró muy participativo, se asoció correctamente y luchó cada pelota que le tocó disputar.

Joaquín Tobio Burgos (5)

Tuvo algunas apariciones interesantes, pero, le faltó explosividad para desequilibrar. Fue el encargado de ejecutar la pelota parada.

Ingresaron

Joaquín Correa (5)

Tuvo un buen ingreso y aportó una alternativa interesante en ataque. Le dio mayor profundidad al equipo.

Edwuin Cetré (5)

Ingresó con energía y buscó desequilibrar por la banda, aunque le faltó precisión a la hora de centrar. Le faltó lucidez.

Miguel Monsalve (4)

Tuvo poca participación durante los pocos minutos que estuvo dentro del campo de juego.

Promedio

5.43