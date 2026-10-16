Cacique Medina elogió a Funes Mori, criticó el calendario de AFA, pidió una ley y opinó del caso Rojo

El empate sin goles entre Estudiantes y Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores dejó sensaciones encontradas para el entrenador albirrojo, Alexander Medina. Aunque reconoció que el resultado no fue el esperado, destacó el rendimiento de su equipo, lamentó la falta de eficacia y apuntó contra el calendario del fútbol argentino y las decisiones vinculadas con la habilitación de Marcos Rojo.

"El análisis no es positivo porque no ganamos y queríamos ganar, pero el equipo lo hizo muy bien, se jugó como quería Estudiantes. Nos faltó eficacia, hacer gol", resumió el Cacique en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio UNO.

El entrenador consideró que el Pincha tuvo las situaciones más claras y consiguió neutralizar a un rival con un importante poderío ofensivo. "Tuvimos las mejores posibilidades, ellos no nos generaron nada, Muslera no atajó. Defensivamente estuvimos bien y en ataque nos faltó esa cuota de pausa, sumar el pase en campo rival porque había espacios", analizó. Además, recordó que Estudiantes contó con oportunidades sobre el cierre, aunque no logró convertir.

Medina también se refirió al desarrollo de un partido marcado por la intensidad física y las interrupciones. "Un juego muy físico también, ellos cortaron mucho, hacían muchas faltas, no hubo un desarrollo jugado, de los dos lados hubo faltas tácticas, y ellos no recibieron algunas tarjetas que tendrían que haber recibido", sostuvo.

Pese a la frustración por no conseguir una victoria como local, el técnico dejó en claro que la serie sigue abierta. "En semifinales de Libertadores nadie va a regalar nada, quedan 90 y tantos minutos para pasar la serie, pero me voy conforme", afirmó, con la mirada puesta en la revancha.

Funes Mori

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Medina habló de Ramiro Funes Mori, quien debió asumir un papel protagónico ante la ausencia de Rojo. El entrenador elogió su actuación y valoró especialmente la respuesta de los hinchas, que lo ovacionaron durante el encuentro.

"No fueron días fáciles, nos trastocó un poco el tema de Rojo porque contábamos con él, pero quiero destacar a Ramiro, que jugó un partidazo, y a los hinchas nuestros. No es normal lo que pasó hoy", expresó.

En ese sentido, profundizó su reconocimiento al defensor: "He jugado mucho al fútbol profesional y como entrenador y no vi un jugador que se ovacionara como se lo ovacionó hoy a Ramiro después de la actuación. Es para sacarse el sombrero y felicitar a nuestra gente".

El Cacique explicó que la ovación tuvo un significado especial por los antecedentes recientes del futbolista, que había quedado expuesto por algunos errores puntuales. "Lo considero un gran jugador, pero había tenido errores puntuales que habían terminado en gol del rival, y hoy jugó un gran partido", remarcó.

Para Medina, el acompañamiento de la tribuna fue un factor importante en una noche de Copa. "Nuestros hinchas nos regalaron una mística tremenda para jugar la Copa Libertadores", subrayó, en un reconocimiento al clima que se vivió en UNO.

Caso Rojo

La ausencia de Marcos Rojo, sin embargo, volvió a ocupar parte de su análisis. El entrenador contó que se enteró de la situación cuando el plantel estaba por salir hacia la concentración, pese a que ya tenía definido el plan de partido con el defensor entre sus alternativas.

"Me llama Marcos Angeleri para decir que Rojo prácticamente no iba a poder jugar hoy. Pasaron las horas, hubo la posibilidad de que pudieran habilitarlo porque yo no entendía por qué no y hasta ahora no lo entiendo mucho, tendrá que ver con el área jurídica de Conmebol y AFA", relató.

La situación alteró la planificación del cuerpo técnico en la previa de un compromiso decisivo y generó malestar en el entrenador, que dejó planteadas sus dudas sobre los criterios utilizados para resolver la habilitación del futbolista.

Críticas a la AFA

Pero las críticas de Medina no se limitaron a ese episodio. El director técnico también cuestionó la exigencia del calendario que debió afrontar Estudiantes en las últimas semanas, con la acumulación de finales, la Supercopa y la Copa Argentina, entre otras competencias.

"Después nos llenamos la boca que queremos que los equipos argentinos puedan competir. Fuimos devastados con el calendario. Final, Supercopa, Copa Argentina, y así sucesivamente. Terminamos de perder jugadores, de desgastarnos. Tendríamos que ver un poquito y rever para ayudarnos un poco más", manifestó.

En su reclamo, el entrenador también aludió a la dimensión política que, a su entender, atraviesa algunas decisiones del fútbol sudamericano. "No tengo pruebas ni mucho menos, pero hay indicios de que con otros clubes en esta situación se hubiese actuado diferente", afirmó al referirse a las habilitaciones.

Medina puso el foco, además, en la diferencia de recursos entre los equipos argentinos y los brasileños que dominan las instancias decisivas de los torneos continentales. "Somos el único equipo argentino que está compitiendo contra tres brasileños. Sabiendo el poderío económico que tienen, el poderío deportivo y el poder político que tienen, acá nos boicoteamos entre nosotros en vez de ayudarnos", expresó.

Finalmente, propuso establecer una medida que permita a los clubes argentinos afrontar las semifinales internacionales con mejores condiciones de preparación. "Si llega a semifinal cualquier equipo, tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores, que tenga la posibilidad de suspender algún partido de campeonato. Que sea por ley", planteó.